綠營諷「現代浮士德」　吳益政強調：從政18年立場都沒變

民進黨候選人陳其邁競總發言人、高市議員高閔琳以「出賣靈魂政治交易的一生」為題，在臉書批評民眾黨高雄市長候選人吳益政曾任國民黨籍前高市議長林宏宗助理、邱毅及張顯耀助理、親民黨市議員、挺韓大將、既代表親民黨又代表民眾黨等從政過往，將吳益政比喻為德國文豪哥德筆下的「浮士德」，跟柯文哲做了魔鬼交易。
同時，高閔琳針對吳益政說過的「陳其邁與父親陳哲男或許為不同個體、有不同價值，但民進黨早已成為台灣的權貴，貪污是整個結構性問題」，反批吳益政「涉詐領助理費的都是同一個人吳益政，請問吳益政這是什麼結構，又要怎麼切割」？
吳益政則回應，如果有政治靈魂的人來看，他18年來的政治立場一直沒有變，政治議題、立場，以及對公共建設的價值、環境、就業等想法一致，沒有政治靈魂的人看不出來，若有的人沒會講這句話。
同時吳益政也不滿被指「詐領助理費遭判刑確定」的說法，發布新聞稿指出，高雄市議會將助理費款項直接匯入議員帳戶，何來詐領，至於法院認定他為「使公務員登載不實罪」，但法院也認為當年高雄市議會的助理費制度未有明確規範，導致訴訟爭議發生，所以判4個月減為2個月徒刑並易科罰金；非高閔琳所指控「詐領助理費」，籲勿因選舉而刻意扭曲事實，並強調是法規不合理不完善而產生的歷史共業，早已修法解決，籲勿因選情告急翻舊帳扭曲事實。