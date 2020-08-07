「小明」滯陸沒上學　自救會：有人考慮離婚回大陸陪小孩

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一名陳姓陸配說，她的小孩在台灣已經排身分證排了10年了，剛好今年要拿，但在農曆年前她的父親過世，她和小孩回大陸處理後事，卻分別在2月3日、2月11日要回台時，被擋在機場。

一名娶了陸籍配偶的林先生強烈表達對蔡英文的不滿，