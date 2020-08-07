🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

「小明」滯陸沒上學　自救會：有人考慮離婚回大陸陪小孩

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-07 15:52:26

▲台灣滯陸孩童父母自救會7日到監察院陳情。 (圖/記者吳承翰攝)
▲台灣滯陸孩童父母自救會7日到監察院陳情。 (圖/記者吳承翰攝)
新冠肺炎疫情在台灣相較緩和，政府也逐步開放外籍人士有條件入境，但長期在台灣生長、還未取得中華民國籍的陸籍配偶的子女，至今仍有2000人滯留中國大陸，這些子女的父母們幾個月來奔走，希望政府能讓小孩回台灣團聚、繼續就學。今(7)日，台灣滯陸孩童自救會來監察院陳情，希望監察委員針對行政部門踢皮球糾正，自救會長鍾錦明透露，現在疫情不明，已經有夫妻考慮離婚，到大陸陪小孩生活、就學。

一名詹姓陸配，她的女兒4年前來台就讀，在去大陸前已經考上文化大學，今年她帶女兒回娘家過年，但因為疫情的關係，女兒沒辦法回來，她哽咽地說他已經錯過高中畢業典禮，懇請政府讓她回來，讓她展開大學生活，她非常熱愛台灣，懇請政府給她一條回家的路。

一名陳姓陸配說，她的小孩在台灣已經排身分證排了10年了，剛好今年要拿，但在農曆年前她的父親過世，她和小孩回大陸處理後事，卻分別在2月3日、2月11日要回台時，被擋在機場。

一名娶了陸籍配偶的林先生強烈表達對蔡英文的不滿，「我老婆因為想之後要來台灣，沒有想在那邊找工作，目前是在家裡等待入台旨下來，沒想到足足等七個月，政府開放其他國家人民來台灣就醫，我們依親團聚還是一點消息都沒有，麻煩蔡總統高抬貴手，尊重一下兩岸人民需要團聚的基本人權！」

自救會長鍾錦明表示，這些滯留大陸的陸配子女還有2000人左右，他們在國籍上都選擇台灣，礙於台灣法規限制，所有人都正在排隊、等待身分證下來，看到現在外籍人士有條件開放，但這些在台灣生長多年的子女無法回台，讓他們心裡很多感慨，「我們不想推到政治考量，希望說盡快加快，讓小朋友回來，父母絕對配合政府防疫，你要分批也可以，給他們回家的路。」

鍾錦明也說，由於疫情一直看不到盡頭，有的夫妻考量到子女在大陸沒有學籍、無法就學，正在研議離婚，先由其中一人回大陸陪伴小孩、處理就學事宜。

關鍵字

陸配 陸委會 蔡英文 新冠肺炎 小明

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽