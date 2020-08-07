「小明」滯陸沒上學　自救會：有人考慮離婚回大陸陪小孩

一名詹姓陸配，她的女兒4年前來台就讀，在去大陸前已經考上文化大學，今年她帶女兒回娘家過年，但因為疫情的關係，女兒沒辦法回來，她哽咽地說「他已經錯過高中畢業典禮，懇請政府讓她回來，讓她展開大學生活，她非常熱愛台灣，懇請政府給她一條回家的路。」
一名陳姓陸配說，她的小孩在台灣已經排身分證排了10年了，剛好今年要拿，但在農曆年前她的父親過世，她和小孩回大陸處理後事，卻分別在2月3日、2月11日要回台時，被擋在機場。
一名娶了陸籍配偶的林先生強烈表達對蔡英文的不滿，「我老婆因為想之後要來台灣，沒有想在那邊找工作，目前是在家裡等待入台旨下來，沒想到足足等七個月，政府開放其他國家人民來台灣就醫，我們依親團聚還是一點消息都沒有，麻煩蔡總統高抬貴手，尊重一下兩岸人民需要團聚的基本人權！」
自救會長鍾錦明表示，這些滯留大陸的陸配子女還有2000人左右，他們在國籍上都選擇台灣，礙於台灣法規限制，所有人都正在排隊、等待身分證下來，看到現在外籍人士有條件開放，但這些在台灣生長多年的子女無法回台，讓他們心裡很多感慨，「我們不想推到政治考量，希望說盡快加快，讓小朋友回來，父母絕對配合政府防疫，你要分批也可以，給他們回家的路。」
鍾錦明也說，由於疫情一直看不到盡頭，有的夫妻考量到子女在大陸沒有學籍、無法就學，正在研議離婚，先由其中一人回大陸陪伴小孩、處理就學事宜。