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韓國瑜隔一月再發聲！臉書自曝現況　鐵粉全暴動：想你了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 11:03:45

▲韓國瑜父親節發文，透露自己現況並祝大家父親節快樂。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜父親節發文，透露自己現況並祝大家父親節快樂。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
前高雄市長韓國瑜被罷免後轉趨低調，上次在個人臉書發文已經是7月7日的事情，時隔1個月後今（8）日再度發文，韓國瑜透露持續有收到各路好友的關心與問候，隨後分享了自己的現況，並祝福大家父親節快樂。

韓國瑜表示，「最近持續收到各路好友的關心與問候，非常感念大家～也順便報告一下，我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來。」

韓國瑜透露，「想趁著父親節這個我特別有話語權的日子，上來和大家問聲好。」韓國瑜認為，「現在是一個多元的時代，爸爸的角色也有了多元的轉變，有些爸爸還是家中君臣父子的權威人物，有些爸爸卻是孩子稱兄道弟的忘年朋友，像我和我的孩子們雖然算不上稱兄道弟、但絕對是以禮相待了。」

韓國瑜強調，「無論時代如何多元，相信所有的好爸爸都希望自己是個無所不能的超級英雄、是孩子心目中睿智聰明的人生導師、是帶給家人安穩踏實的棟樑支柱。在今天這個屬於『爸爸』的日子，讓我們互相勉勵做一個更好的爸爸，並由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，我還特別想要向一群母兼父職的88們獻上我最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。」

截至發稿時間為止，文章發布不到1小時便獲得超過2萬7千位網友按讚，許多粉絲紛紛在底下留言回覆說，「想念韓市長」、「韓市長，超想念您的！聽到您變白變胖的消息，真是太好了」、「祝韓市長父親節快樂！辛苦了！我們全家都想念您」、「請你先養好身體，我們都在等你」。（編輯：倪浩軒）

▲韓國瑜發文全文。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）
▲韓國瑜發文全文。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

關鍵字

父親節 韓粉 韓國瑜 高雄市長 現況

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