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弔唁李登輝　日本跨黨派弔唁團搭包機抵台免隔離

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-09 12:49:15

▲前總統李登輝辭世，由前首相森喜朗率領的日本跨黨派弔唁團，9日上午搭乘包機離開羽田機場。（圖／翻攝自謝長廷臉書）
▲前總統李登輝辭世，由前首相森喜朗率領的日本跨黨派弔唁團，9日上午搭乘包機離開羽田機場。（圖／翻攝自謝長廷臉書）
前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，日本前首相森喜朗率日國會議員團將於今（9）日下午抵台，預定拜會蔡英文總統、到台北賓館弔唁李登輝，當日搭機返回日本。

根據總統府公布的行程，下午4時蔡英文總統將在總統府內接見「日本弔唁故李前總統訪台團」；下午5時「日本弔唁團」再前往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。

駐日代表謝長廷臉書今日上午刊登與國會弔唁團合照，16位日本弔唁團成員，包括9名跨黨派議員今天上午離開東京赴台。除日方早前提出的首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫、自由民主黨眾議員古屋圭司等7人外，自民黨眾議員長島昭久與立憲民主黨的中川正春也加入。

由於日本新冠肺炎疫情確診人數上星期曾連續多日破千人，弔唁團來台未接受隔離，引發各界質疑將成為防疫破口。總統府發言人張惇涵表示，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒。

張惇涵進一步指出，日本國會議員弔唁團晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。

 

 

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日本 謝長廷 台北賓館 森喜朗 李登輝

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