弔唁李登輝　日本跨黨派弔唁團搭包機抵台免隔離

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲

，日本前首相

根據總統府公布的行程，下午4時蔡英文總統將在總統府內接見「日本弔唁故李前總統訪台團」；下午5時「日本弔唁團」再前往台北賓館，向李登輝表達追思哀悼，訪團追思完畢後，將在台北賓館發表談話。

由於日本新冠肺炎疫情確診人數上星期曾連續多日破千人，弔唁團來台未接受隔離，引發各界質疑將成為防疫破口。總統府發言人張惇涵表示，訪團成員在日本出境前3日內完成PCR檢測並獲陰性證明，以專機往返，並以防疫專車接送；訪賓進入總統府時，按照標準程序，必須佩戴口罩、測量體溫、手部進行酒精消毒。

張惇涵進一步指出，日本

晉見總統時保持適當社交距離、拱手不握手、不做身體接觸，並且事後活動區域例行適當消毒。