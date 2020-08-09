台美斷交41年風雨飄搖　現在關係最好

1979至今已41年，這段時間內台美關係起伏跌宕；1978年12月15日，美國總統卡特（Jimmy Carter）為了推動「聯中抗蘇」的外交策略，宣布1978年1月1日正式與中華民國斷交，並和中華人民共和建交。不過，斷交的幾個月後，美國會參、眾兩院也通過了《台灣關係法》，由卡特在1979年4月10日簽署生效，成為台美斷交後，兩國之間發展的基礎。
《台灣關係法》中明定，美國政策包含維持台海和平穩定，維持台海現狀，維持美台商業及文化關係、保障人權與台灣安全，任何企圖以非和平方式解決台灣未來的作為，均會威脅太平洋和平與安全，美國將嚴重關切，以及提供防禦性武器給台灣等；也因為《台灣關係法》維持了台美間40多年來的關係，但這樣的關係並不穩定，也與美國由哪個政黨執政息息相關，外徑一般認為共和黨較友台、民主黨則比較親中。
1995年，美總統柯林頓（Bill Clinton）在美國國會的施壓下，同意李登輝以私人行程名義訪問美國康乃爾大學，也讓李登輝成為第一位進入美國的中華民國現任元首，亦是台美斷交後首位訪美的現任元首。不過也因此導致兩岸關係緊張，並演變為「台海飛彈危機」。期間，美國曾派遣航空母艦巡弋台海，因應可能的軍事衝突。
柯林頓在1998年訪問中國時，提出不支持台灣獨立、不支持兩個中國或一中一台，以及台灣不應加入任何須以國家名義才能加入的國際組織等對台「三不」政策，成為美國至今的對台立場。接著上任的小布希甫上任時，就宣布多項對台軍售，包括潛艦、反潛機等，讓台美關係逐漸升溫，不過因為時任總統陳水扁的兩岸論述從「四不一沒有」成了「台灣中國，一邊一國」，不但讓兩岸情勢緊張，也引來台美關係的低潮。
2008年，馬英九政府上台後，兩岸關係改善，美台關係也逐漸有了起色；由於2012年7月間因開放含有萊克多巴胺的美牛進入台灣市場，隨後美國也宣布台灣在2012年11月1日免簽證計劃，而中斷5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）也於2013年3月復談。
蔡英文在2016年重拾執政後，川普（Donald Trump）也在同年底贏得美國總統大選；12月2日蔡英文與「總統當選人」川普熱線通話10分多鐘，除了祝賀川普當選總統外，也就政治、經濟、安全和亞洲區域情勢進行交換意見，也成了史上第一次美國候任總統與中華民國總統直接進行通話。
近年來，美國參、眾兩院提出、通過了不少友台法案與決議；其中2018年國會一致通過《台灣旅行法》內提到允許美國高級官員前往台灣，反之亦然，旨在促進台美之間高層級的實質互訪交流，並由川普在同年3月16日簽署後生效，也成了蔡英文口中「現在是台美關係最好的時刻」。