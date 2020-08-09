陸軍聯合婚禮14日截止報名　9月前公告是否舉行

陸軍司令部指出，此次聯合婚禮將於8月14日截止報名，歡迎有意願的官兵踴躍參加，提供補助包含新人禮券5000元、新娘秘書補助5000元、住宿補助2000元及結婚證書等豐富紀念品，並由陸軍司令陳寶餘上將主持，為新人們福證。
陸軍司令部提醒，聯合婚禮參加新人須為陸軍或國軍各單位陸階志願役官兵，符合民國109年1月1日至12月31日期間完成結婚登記者，由陸軍所屬一級單位以呈文方式報名（中央及國軍陸階志願役官兵由所屬單位函文）。
由於全球新冠肺炎疫情尚未趨緩、近期國內又陸續出現數個染疫個案查不出源頭，不少人都擔心台灣是否將爆發第二波疫情。陸軍司令部表示，受到新冠肺炎影響，聯合婚禮將視疫情發展在9月1日前公告是否如期辦理。
由於新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，原本8月15日的花蓮基地營區開放、8月29日的新竹湖口營區開放已相繼宣佈取消。
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