陸軍聯合婚禮14日截止報名　9月前公告是否舉行

將於8月14日截止報名，歡迎有意願的官兵踴躍參加，

由於全球新冠肺炎疫情尚未趨緩、近期國內又陸續出現數個染疫個案查不出源頭，不少人都擔心台灣是否將爆發第二波疫情。陸軍司令部表示，受到

由於新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，原本8月15日的花蓮基地營區開放、8月29日的新竹湖口營區開放已相繼宣佈取消。