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陸軍聯合婚禮14日截止報名　9月前公告是否舉行

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-09 14:41:02update2020-08-09 14:41:53

▲陸軍聯合婚禮8月14日報名截止，受疫情影響，9月前公告是否舉行。（資料照／記者呂炯昌攝影）
▲陸軍聯合婚禮8月14日報名截止，受疫情影響，9月前公告是否舉行。（資料照／記者呂炯昌攝影）
陸軍司令部舉辦的民國109年「愛你愛你，永結同心」聯合婚禮原訂10月30日舉行，報名將於8月14日截止，但是由於新冠肺炎疫情影響，陸軍將於9月1日前宣佈是否如期辦理。

陸軍司令部指出，此次聯合婚禮將於8月14日截止報名，歡迎有意願的官兵踴躍參加，提供補助包含新人禮券5000元、新娘秘書補助5000元、住宿補助2000元及結婚證書等豐富紀念品，並由陸軍司令陳寶餘上將主持，為新人們福證。

陸軍司令部提醒，聯合婚禮參加新人須為陸軍或國軍各單位陸階志願役官兵，符合民國109年1月1日至12月31日期間完成結婚登記者，由陸軍所屬一級單位以呈文方式報名（中央及國軍陸階志願役官兵由所屬單位函文）。

由於全球新冠肺炎疫情尚未趨緩、近期國內又陸續出現數個染疫個案查不出源頭，不少人都擔心台灣是否將爆發第二波疫情。陸軍司令部表示，受到新冠肺炎影響，聯合婚禮將視疫情發展在9月1日前公告是否如期辦理。

由於新冠肺炎疫情未有趨緩跡象，為避免營區同時進入大量參觀民眾，提高群聚感染風險，原本8月15日的花蓮基地營區開放、8月29日的新竹湖口營區開放已相繼宣佈取消。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

營區開放 禮券 陳寶餘 聯合婚禮 陸軍 新冠肺炎

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