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「戰敗仍要有信心！」前日相森喜朗回憶李登輝教他的事　

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-09 18:56:41update2020-08-09 18:57:29

▲前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗率跨黨派國會議員來台悼念。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.09）
▲前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗率跨黨派國會議員來台悼念。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.09）

總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。日本前首相森喜朗率領日本跨黨派議員組成弔唁團，今（9）日搭包機來台致哀並當日來回。森喜朗表示，李登輝是他的執友，教了他許多事，尤其是鼓勵日本在二戰戰敗後仍要有信心，為國際社會做更多貢獻。

森喜朗一行人下午4時先前往總統府晉見蔡英文總統，隨後於下午5時赴台北賓館追思李登輝。森喜朗抵達台北賓館後下車，先是向媒體比了個「讚」，之後與日本國會議員進入會場獻花悼念致意，隨後並慰問李登輝的遺族。日本跨黨派議員更留下「日台友好永遠不變」字條。

在媒體聯訪時間，媒體詢問與李登輝的情誼。森喜朗表示，在聽聞李登輝過世後，與首相安倍晉三討論過後決定第一時間來台悼念李登輝。森喜朗回憶指出，日本二戰戰敗後，李登輝一直鼓勵他們要有信心，對國際社會要有貢獻，李登輝每次到日本演講，都讓日本人獲益良多。

日本媒體詢問向李登輝遺照獻花時，當時心情如何？跟李登輝說了什麼？森喜朗說，「如果要我說可能要說一個小時！」森喜朗回憶說，由於中國打壓，台灣的總統很難前往日本，李登輝卸任之後心願是前往以前在日本讀書的地方、在日本接受治療，基於人道考量，森喜朗當時給予李登輝簽證，讓他來日本動手術，他形容是用「奇檬子」來處理這件事，這是人道的判斷，他相信當時判斷是正確的。

▲前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗率跨黨派國會議員來台悼念。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.09）
▲前總統李登輝辭世，日本前首相森喜朗率跨黨派國會議員來台悼念。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.09）
 

 

 

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日本 安倍晉三 台北賓館 森喜朗 李登輝

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