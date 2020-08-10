美衛生部長來台商討新組織取代WHO？外交部：與事實不符

日本媒體《產經新聞》於9日以斗大標題寫道「美國衛生部長訪台 將與蔡英文總統會談 討論成立新WHO」，內文中提及了此次美國衛生部長阿薩爾代表美國總統川普訪台，預計將和總統蔡英文會面，同時也會和防堵新冠肺炎疫情有成的衛福部長陳時中，針對防疫進行經驗交流。
針對《產經新聞》在9日引用不具名人士表示，美國衛生部長阿薩爾率團訪問台灣時，台美雙方可能討論成立新的國際組織以取代「世界衛生組織」。外交部嚴正澄清，上述報導未向外交部查證，即刊登不明消息人士的揣測，該報導與事實不符，外交部表示遺憾。
外交部強調，此次美國衛生部長阿薩爾率團來訪，主要在於強化台美雙方在醫衛領域上進一步的交流。在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，阿薩爾部長曾多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻。因此，這次阿札爾部長來訪主要將與台灣的防疫專家做經驗交流，並親身體驗「台灣模式」的運作實況。
外交部指出，多年來，台美間也持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA）議題深入交換意見。報導宣稱雙方將討論設立新的國際組織以取代世界衛生組織事，並非本次台美討論的議題，相關報導有悖事實。
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