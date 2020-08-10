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台美斷交後訪台最高層級　阿薩爾：代川普表達強烈支持

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-08-10 11:27:50update2020-08-10 11:37:41

▲美國衛生部長阿薩爾10日赴總統府與蔡英文會面。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲美國衛生部長阿薩爾10日赴總統府與蔡英文會面。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨（9）日率團抵達台灣，並於今（10）日前往總統府與蔡英文總統會面，這也是自台美斷交後，訪台美國官員最高層級。阿薩爾表示，很榮幸代表川普（Donald Trump）傳達他對台灣的強烈支持與友誼，這次會善用時間向台灣學習醫衛及防疫上的成就。

蔡英文在致詞時表示，這段時間以來，台美攜手面對疫情挑戰，阿薩爾的來訪是台美防疫合作的重要管道；今年3月台美共同發表防疫夥伴關係聯合聲明之後，雙方在防疫物資的交流，以及疫苗、藥品的研發上都有著持續發展合作，台灣民眾看到美國白宮官員帶著台灣製造的口罩，也都很高興能夠看到台灣製造的口罩在夥伴國家發生效益。

蔡英文強調，期待台美能夠持續的有衛生合作，造福台灣美國及全球的民眾，相信透過這次訪問團實地的走訪，可以更了解台灣是如何防疫，而台美雙方也能就關注的議題，面對面交換意見，共同研擬未來合作的方向。美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）對這次阿札爾訪台也曾提到，美國一直希望台灣參與國際衛生大會（WHA）討論，但遭中國阻擋，這一點台灣也感到遺憾。

蔡英文指出，這波疫情中，台灣已經證明不僅可以守住國內的疫情防線，也有能力協調其他國家對抗疫情，並再次強調政治因素不應該凌駕於健康人權之上，WHA排除台灣的參與，是違背醫衛普世人權的。蔡英文也感謝川普、龐佩奧及阿薩爾等許多美國的友人，持續的肯定台灣模式在求全對抗疫情上的貢獻，並大力支持台灣的國際參與，期待接下來台美在共同研發、生產疫苗及 藥品上有更長足的進展。

而阿薩爾則說，他很榮幸可以來到台灣，代表川普傳達他對台灣的強力友誼和支持，並恭喜蔡英文開啟第二任期，正如龐佩奧在5月恭賀蔡英文就任的賀詞所說，蔡英文在領導台灣這個蓬勃的民主社會時，所展現的勇氣與視野，對區域乃至於全球都是深刻的啟發。並對前總統李登輝的逝世表達哀悼之意。

阿薩爾也說，川普簽署法案強化台美之間的夥伴關係，另外在2018年也啟用了一棟全新的AIT大樓，展現美國對這段「高度珍視的友誼」如泥牆大樓般的堅實承諾。此行來台並與蔡英文會面的討論重點，是著重在台灣的醫衛成就及防疫成就，還有如何能夠跟美國近一步的合作，共同預防、偵測，並且回應各項公衛挑戰。

阿薩爾稱讚，這次台灣的防疫成就，堪稱全球最成功的表率之一，這樣的成就彰顯了台灣社會與文化中的透明公開，還有民主本質的價值所在。台灣在偵測新冠肺炎，以及後續的疫情控制、跟他國分享資訊上都做得非常好，也因為台灣在醫衛、產業上的成就，讓台灣能夠像向他人伸出援手，遞送需要的醫療物資到世界各地，包含美國及其他太平洋島國。

阿薩爾說：「再一次，我要感謝蔡總統歡迎我們一行來到台灣，另外也非常期待善用這次訪台機會，表達美國對台灣欣羨之意，另外也會善用機會，學習台灣是如何在利用對我雙方都珍視的價值，來締造醫衛成就。」

關鍵字

訪台 阿薩爾 最高層級 蔡英文 台美斷交

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