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軍武／美官員專機來台引熱議！哪款常見？哪款等級高？

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-10 12:30:41update2020-08-10 14:46:52

▲美國空軍C-40C運輸機。（圖／美國空軍）
▲美國空軍C-40C運輸機。（圖／美國空軍）
美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）昨（ 9 ）日率團搭乘C-40B行政專機抵達台灣松山機場，3天訪台行程將拜會蔡英文總統、衛福部長陳時中。這是台美1979年斷交之後，訪台層級最高美國官員，但並非美國政府所屬行政專機斷交後首度飛抵台灣。

自2012年馬英九總統連任，美方派出代表團來台祝賀起，美國行政專機一共來台至少10次，包括2012年5月20至22日，馬總統連任就職國會祝賀團搭乘C-40C；2013年1月8日、2018年2月20日至22日，參院台灣連線主席殷荷菲（James Inhofe）訪問團搭乘C-40C；2013年1月26日、2014年4月20日、2015年3月13至16日，眾院外交委員會主席羅伊斯(Ed Royce)搭乘C-40C；2014年8月6日至8日，眾院軍事委員會主席麥基恩（Howard McKeon）搭乘C-40C；2016年6月5日，參議員馬侃（John McCain）訪問團 C-37A；2020年8月9日，美國衛生部長阿薩爾搭乘C-40B抵台訪問。

C-40「快艇」（Clipper）系列行政專機由波音737-700客機所改裝，分為C-40A、C-40B、C-40C三個等級。C-40A駕駛艙配備GPS的飛行管理計算機系統，並配備空中交通防撞系統；具備加強型的近地警告系統、風切變探測系統、抬頭顯示器和TACAN / UHF / 敵我識別功能。目前C-40A由海軍所使用。

C-40B型機不僅客艙區配有帶睡眠設施機組休息區，機上有2個廚房及附加工作檯的商務艙座位，最大特點是機上配備有保密的指管通情系統，可供高階將領在搭乘時，仍能指揮部隊，而內閣閣員或國會議員搭乘時，還能執行機密業務，因此被視為C-40系列中等級最高的「飛行辦公室」。

C-40C與C-40B同樣為空軍操作，但是C-40C不具備C-40B同等級的保密通信功能，但C-40C則是可以變更機艙內的配置，不僅可以供乘坐，還有貨艙可載貨物。美國國會議員出訪最常搭乘就是C-40C。如果搭乘人數較少時，則會搭乘小型專機C-37A（民間型號稱為灣流5型）和C-37B（灣流G550）。

 

關鍵字

阿薩爾 C-40C 行政專機 衛生部 C-40B

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