大巨蛋案提告柯文哲圖利　簡舒培：發生意外你會萬世臭名

簡舒培在記者會上表示，建築法第97條，是針對防火避難設施做規範。針對大巨蛋5處「下沈式廣場」，戶外安全梯並未符合安全規範，北市府卻並未要求遠雄進行第4次變更設計，而是以註記的方式，要求遠雄在完工時符合法規即可，根本是圖利遠雄。「2015年高等行政法院，在針對遠雄提出抗告所提出的判決書上，就有明確指出安全梯為主體構造之一，依照法規就應該提出設計變更，當初也是依照北市府所提出的說法判決。」簡舒培說，「結果現在北市府態度180度大轉變，居然將當初認為違法的項目，讓遠雄可以先完工再審查」。
而林亮君則指出，過往針對大巨蛋違反建築法第97及127條，北市府的態度都是一在要求遠雄應符合相關法規。「直到2019年時任柯文哲辦公室主任，現任北捷董事長李文宗，召集北市府局處首長召開會議後，態度有了大轉變。」林亮君說，「自此之後北市府不再提有關大巨蛋違反第97及127條的部分，甚至為遠雄護航，只在建照上做註記，未來完工後符合法規即可。」林亮君也強調，全台灣沒有一張建照是這樣發出的，「根本是創了全台首次惡例」。
簡舒培也質疑，遠雄負責大巨蛋工程的兩位設計師，都因為大巨蛋建造過程中，未按照設計圖施工，而違反建築師法，遭到最高行政法院判決確定停業兩年，「判決日期是7月30日，結果兩人就在30日當天提出復工申請，結果北市府卻為遠雄開脫，表示兩人的停業是31日才開始計算。」簡舒培痛批柯市府，「這難道是一個為民眾人身安全把關應該有的態度嗎？難道真的沒有圖利遠雄嗎？」簡舒培與林亮君兩人，也在今天下午協同律師，一同具狀到台北地檢署，按鈴申告柯文哲及台北市政府涉嫌貪瀆。