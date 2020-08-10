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大巨蛋案提告柯文哲圖利　簡舒培：發生意外你會萬世臭名

記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-08-10 14:14:32update2020-08-10 14:15:06

▲民進黨台北市議員簡舒培及無黨籍台北市議員林亮君，10日上午召開記者會，批評柯市府針對大巨蛋復工一事圖利遠雄。兩人並在下午具狀到地檢署按鈴申告。（圖／記者丁上程攝,2020.8.10）
▲民進黨台北市議員簡舒培及無黨籍台北市議員林亮君，10日上午召開記者會，批評柯市府針對大巨蛋復工一事圖利遠雄。兩人並在下午具狀到地檢署按鈴申告。（圖／記者丁上程攝,2020.8.10）
遠雄大巨蛋停工至今，7日建管處正式通過遠雄提出的復工申請，並在8日清晨針對大巨蛋復工一事發出新聞稿。不過大巨蛋至今仍舊違反建築法第97及127條，因此民進黨市議員簡舒培及無黨籍市議員林亮君，今天（10日）上午也召開記者會，批評柯文哲與北市府圖利遠雄集團，並在下午向台北地檢署具狀按鈴申告。簡舒培也在記者會上也批評柯文哲，若是未來大巨蛋因此發生意外，「你會萬世臭名」。

簡舒培在記者會上表示，建築法第97條，是針對防火避難設施做規範。針對大巨蛋5處「下沈式廣場」，戶外安全梯並未符合安全規範，北市府卻並未要求遠雄進行第4次變更設計，而是以註記的方式，要求遠雄在完工時符合法規即可，根本是圖利遠雄。「2015年高等行政法院，在針對遠雄提出抗告所提出的判決書上，就有明確指出安全梯為主體構造之一，依照法規就應該提出設計變更，當初也是依照北市府所提出的說法判決。」簡舒培說，「結果現在北市府態度180度大轉變，居然將當初認為違法的項目，讓遠雄可以先完工再審查」。

而林亮君則指出，過往針對大巨蛋違反建築法第97及127條，北市府的態度都是一在要求遠雄應符合相關法規。「直到2019年時任柯文哲辦公室主任，現任北捷董事長李文宗，召集北市府局處首長召開會議後，態度有了大轉變。」林亮君說，「自此之後北市府不再提有關大巨蛋違反第97及127條的部分，甚至為遠雄護航，只在建照上做註記，未來完工後符合法規即可。」林亮君也強調，全台灣沒有一張建照是這樣發出的，「根本是創了全台首次惡例」。

簡舒培也質疑，遠雄負責大巨蛋工程的兩位設計師，都因為大巨蛋建造過程中，未按照設計圖施工，而違反建築師法，遭到最高行政法院判決確定停業兩年，「判決日期是7月30日，結果兩人就在30日當天提出復工申請，結果北市府卻為遠雄開脫，表示兩人的停業是31日才開始計算。」簡舒培痛批柯市府，「這難道是一個為民眾人身安全把關應該有的態度嗎？難道真的沒有圖利遠雄嗎？」簡舒培與林亮君兩人，也在今天下午協同律師，一同具狀到台北地檢署，按鈴申告柯文哲及台北市政府涉嫌貪瀆。

關鍵字

大巨蛋 林亮君 遠雄 簡舒培 柯文哲

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