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串聯大雙港　吳益政推出「輕軌濱海線」政見

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-10 16:39:36

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，推出他連結大雙港計畫主張的「輕軌濱海線」政見，期落實城鄉「交通平權」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政，推出他連結大雙港計畫主張的「輕軌濱海線」政見，期落實城鄉「交通平權」。（圖／記者鄭婷襄攝）
選戰進入倒數四天，民眾黨高雄市長補選候選人吳益政維持一貫「政策優先」、「與市民政策對話」的作法，今（10）日推出他連結大雙港計畫主張的「輕軌濱海線」政見，推動高雄的觀光產業與港灣水域產業發展，達到「交通平權，城鄉共好」的理想。

吳益政表示，高雄縣市合併十年來，城鄉差距依然嚴重，不僅中央短缺地方稅補助差額818億，原縣區的交通仍然嚴重不足，「輕軌濱海線」北到援中港、蚵仔寮、彌陀、永安、茄萣、路竹，一來是連接高雄港與興達港的港灣海濱輕軌交通，二則彌平城鄉差距，達到聯合國「交通平權」的觀念。

吳益政強調，民主政治中，政治人物是「人民的代言人」，所以選舉不只是候選人在選，更是「選民自己在選」，選出一個理想的代言人來為自己做事、為這個城市做事，「但市長的角色，最重要的是提供想像與願景，然後尊重專家，並讓市民參與討論，找出他的可能性」。

吳益政說，「高雄大雙港計畫」就是兼顧高雄港與興達港，雙港火力全開，在高雄港興建國際碼頭，發展遊艇產業，前鎮第五船渠則可興建漂流屋，做為海岸餐廳或水上民宿；而在興達港，除了興建國際遊艇碼頭，發展各式海上的休閒事業，同時規劃有永久展覽館、各式海上休閒產業，以及旅宿餐食的漂流屋等，以回應高雄港國際碼頭形成雙港產業鏈。

為了串連雙港的交通，除了目前亞洲新灣區的水岸輕軌，連結捷運橘、紅線，再規劃一條「輕軌濱海線」，初步規劃所需經費是200億，即從後勁的油廠國小捷運站（油廠北大門）為起點，經右昌國小（楠梓加工區）、援中港地區國昌國中（高雄大學學區）、蚵仔寮魚港、赤崁、梓官國小、濕底山、彌陀站（沿台17線）、永安濕地、興達港、茄萣海岸公園、大湖，回程正好連接未來路竹的捷運紅線，讓原縣區的市民也能擁有城市交通。

關鍵字

交通平權 高雄大雙港計畫 吳益政 城鄉差距 輕軌濱海線

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