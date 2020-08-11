國民黨民調：60%民眾反感蔡政府疑涉貪腐、蘇貞昌應負責

國民黨表示，根據民調顯示，外傳蔡政府四年來花費超過90億元宣傳，有62%民眾不認同政府使用人民納稅錢收買「特定媒體」的行為；先前台鐵公司爆出半年花費1千549萬元請特定網路公司「春露」進行台鐵形象宣傳，卻積欠員工兩個月加班費一事，更有高達72%民眾不贊同台鐵作為。
國民黨表示，媒體是第四權，不是政府大內宣的工具，蔡政府應該盡力維持新聞自由，落實政黨退出媒體的承諾；另外，春露先前就已爆出是農委會網軍，現在又拿下台鐵標案賺取高額政府預算，國民黨強調，納稅錢應花在刀口上，而不是拿人民的錢來「洗人民的腦」。
此外，國民黨指出，對於先前文化總會副祕書長李厚慶被踢爆擔任其妻工作的三立電視得標之「故宮南院品牌塑造案」標案評委一事，民調顯示有62%民眾認為此舉違反政府採購法的利益迴避原則；對於先前捲入遠航超貸案下台的廖燦昌，則有61%民眾認為任用其擔任第一金控董事長的蘇貞昌院長必須負起連帶責任。
國民黨表示，民進黨一再利用執政優勢於公股銀行進行派系酬庸，或透過政府標案獨厚「親綠自家人」，此舉明顯違背利益迴避原則，吃相難看，儘管蔡政府習於事後切割，以求明哲保身，然而民調卻顯現民眾對蔡政府的切割手法並不認同。
國民黨呼籲，蘇貞昌院長應為行政團隊不斷爆發的弊案醜聞，向全國民眾正式道歉，並負起連帶責任以回應民意。
這項民調作業委託艾普羅行銷市場研究公司於8月6日至7日採行市話民調，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，有效樣本1,081人。