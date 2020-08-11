捐千萬片口罩給美國！美衛生部長讚：台灣防疫是世界典範

阿薩爾在致詞時表示，台灣在國際舞台上有許多讓人引以為傲的成就，台灣的防疫措施是世界典範，台灣也向鄰國伸出援手，包括太平洋國家，以「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的標語捐贈物資，並提供直接的技術協助。
對於台灣連續四年無法以觀察員參加世界衛生組織，阿薩爾表示，親眼見證將台灣排除在國際場域外所導致的傷害與負面結果，例如，2018年，台灣有意捐贈100萬美金協助非洲對抗伊波拉病毒，但是因為台灣在世界衛生組織中的地位而引發的政治爭端，最終使這項捐款而胎死腹中。阿薩爾批評「國際組織在任何時刻，尤其在疫情大流行時，都不該成為玩弄政治的場域。」
吳釗燮在致詞時表示，對抗國際疫情無法孤軍奮戰，在疫情期間，台灣已經捐贈其他國家5100萬片醫療口罩，其中1000萬片捐給美國，同時也提供其他個人防護裝備，以協助保護第一線醫療防疫人員，「台灣並不要求任何回報」，反而運送救援物資時必須保持低調，以避免受贈方遇到來自北京的壓力，造成困擾。
吳釗燮強調，台灣讓全世界知道，一個開放社會透過民主機制與透明部署，可以更有效對抗病毒。
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