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捐千萬片口罩給美國！美衛生部長讚：台灣防疫是世界典範

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-11 11:08:46update2020-08-11 11:23:02

▲美國衛生部長阿薩爾稱讚台灣是世界防疫典範。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.11）
▲美國衛生部長阿薩爾稱讚台灣是世界防疫典範。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.11）
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）9日率團訪台，也是自1979年台美斷交以來，美國訪台層級最高的內閣官員。阿薩爾昨（10）日與總統蔡英文、衛福部長陳時中會面，今（11）日與外交部長吳釗燮會面，稱讚台灣的防疫措施是世界典範。

阿薩爾在致詞時表示，台灣在國際舞台上有許多讓人引以為傲的成就，台灣的防疫措施是世界典範，台灣也向鄰國伸出援手，包括太平洋國家，以「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」的標語捐贈物資，並提供直接的技術協助。

對於台灣連續四年無法以觀察員參加世界衛生組織，阿薩爾表示，親眼見證將台灣排除在國際場域外所導致的傷害與負面結果，例如，2018年，台灣有意捐贈100萬美金協助非洲對抗伊波拉病毒，但是因為台灣在世界衛生組織中的地位而引發的政治爭端，最終使這項捐款而胎死腹中。阿薩爾批評「國際組織在任何時刻，尤其在疫情大流行時，都不該成為玩弄政治的場域。」

吳釗燮在致詞時表示，對抗國際疫情無法孤軍奮戰，在疫情期間，台灣已經捐贈其他國家5100萬片醫療口罩，其中1000萬片捐給美國，同時也提供其他個人防護裝備，以協助保護第一線醫療防疫人員，「台灣並不要求任何回報」，反而運送救援物資時必須保持低調，以避免受贈方遇到來自北京的壓力，造成困擾。

吳釗燮強調，台灣讓全世界知道，一個開放社會透過民主機制與透明部署，可以更有效對抗病毒。

 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

阿薩爾 口罩 衛生部 吳釗燮 伊波拉

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