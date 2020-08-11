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韓國瑜何時出現挺李眉蓁？陳雄文：現在還不敢說

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-11 13:03:49

▲韓市府團隊前副市長陳雄文陪李眉蓁車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
▲韓市府團隊前副市長陳雄文陪李眉蓁車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
十多名前韓國瑜市府團隊今（11）日齊聚國民黨高雄市黨部，由前副市長陳雄文領軍，代表韓市府政務官一起相挺「清廉團隊挺眉蓁」，隨後並陪同民黨候選人李眉蓁一起進行車掃，對於韓國瑜在選前到底會不會出面替李眉蓁助選，高雄市前副市長陳雄文則語帶保留表示，「現在還不敢說」。

▲十多名前韓國瑜市府團隊前由副市長陳雄文領軍，今（11）日齊聚國民黨高雄市黨部「清廉團隊挺眉蓁」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
▲十多名前韓國瑜市府團隊由前副市長陳雄文領軍，今（11）日齊聚國民黨高雄市黨部「清廉團隊挺眉蓁」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
前副市長李四川因身體才剛開完刀不便到場，委由前新聞局長鄭照新唸出他的信；李四川說，他這輩子一直都是一個兢兢業業、克守本分在做事的人，前年底受韓市長邀請，便全心全意、日以繼夜地做，但今年過度勞累讓身體不斷向提出抗議，離開市府後，只能停下腳步、休養生息，他也發現一年多來，發現市府有很多優秀的公務人員，他們要有清廉無私、強而有力的領導團隊來領導，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄、耽誤高雄的發展。

前副市長陳雄文則表示，很多人都跟他說高雄又回到一年半前的老樣子，是全台灣的邊陲城市，媒體不見了，當年全國大大小小的媒體全部在高雄，只要韓市長到的地方最起碼有幾十台攝影機對著他，在這麼多媒體的監督之下，高雄市政府是戰戰兢兢的，每一件事情都被放大鏡檢驗，但今天韓市長走了，媒體也跟著走了，以前台灣下雨好像只有高雄在下一樣，那麼現在呢？高雄就是大淹水也沒人報，過去大家覺得高雄市是受關注的，但是今天我們在媒體上又變成一個邊陲的城市，大家都很有失落感。

李眉蓁指出，韓前市府清廉團隊為了市政打拚，一個一個把身體都搞壞了，為了高雄市政府一直在打拼，沒有任何一個貪污政治，為的都高雄市民，有這一些人為高雄服務，是高雄的福氣，這20年來從沒看過這麼清廉有效率的團隊，才一年半就看到他們的表現，這樣的團隊到底要去哪裡找，高雄市民要把福氣找回來，給李眉蓁一個機會，讓她把清廉、專業的團隊延續下去。

▲前韓市府團隊挺李眉蓁，今日在雨中一起車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
▲前韓市府團隊挺李眉蓁，今日在雨中一起車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11）
陳雄文也提到，他常問民眾為什麼想要罷韓，他們說對於韓市長去選總統不能接受，所以要罷韓，陳雄文則認為，這樣的一個情緒已經發洩了，市長也被你罷免了，可是高雄市還是要走下去，高雄市的選民一定要想清楚，8月15日這一票，要出一個貪腐的，在高雄市長期執政，沒有任何具體成績的一個政黨候選人嗎？應該要選出一位給高雄市帶來願景帶來希望的候選人。

而對於李眉蓁又找回6月6日才剛被罷免的韓團隊回來，民進黨候選人陳其邁曾說無法理解，李眉蓁對此指出，主題非常清楚，就是清廉團隊挺眉蓁，並酸陳其邁做過代理市長，卻不知道高雄有捷運，還要選市長，這沒什麼好評論的，而被問到前市長韓國瑜什麼時候會來幫忙助選？李眉蓁還是說「目前還在聯繫中，若有消息適當時機會跟媒體報告」。

陳雄文指出，這次來挺眉蓁，是韓市長親自拜託我們這些政務官，說不管是道義上、感情上都要力挺眉蓁，所以韓市長先指示這一步，接下來他本人會用什麼方式、在什麼時間來挺眉蓁，會做最適當的安排，到底會不會在選前之夜出現，陳雄文語帶保留「現在還不敢說」。

關鍵字

高雄市長補選 前韓市府團隊 韓國瑜 李眉蓁

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