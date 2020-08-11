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陳其邁關心防汛整備　發言人批前韓團隊把高雄人當塑膠

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-11 13:24:34

▲陳其邁今（11）日上午臨時新增行程，前往鳳山區山仔頂滯洪池瞭解防汛整備情形。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲陳其邁今（11）日上午臨時新增行程，前往鳳山區山仔頂滯洪池瞭解防汛整備情形。（圖／陳其邁競選總部提供）
米克拉颱風侵台，高雄市長候選人陳其邁取消今（11）日上午原訂站路口及車隊掃街行程，特別到鳳山山仔頂溝滯洪池及大寮拷潭，了解鳳山、大寮區淹水改善情況陳其邁也表示，高雄市未來將建構二代水情中心、統整近幾年各區易淹水點，檢討改善策略及驗證改善成效。

陳其邁指出，全球氣候變遷造成的極端氣候，已是全球每個國家、每座城市皆嚴謹、審慎面對的課題，依照過往經驗所研擬的防災設計，已不足以應付當今氣候型態所帶來的超量雨水及巨大風暴。

大寮區過去逢強降雨常受水災之苦，鳳山山仔頂溝滯洪池為101年1月開工，102年8月完工，最大蓄水量22.5萬噸，完工後紓緩了鳳山埤頂里及大寮區後庄里淹水情況，陳其邁也特別至鳳山山仔頂溝滯洪池了解滯洪池之運作，隨後趕往大寮拷潭，了解排水河道拓寬及截流工程進行情形，陳其邁也強調，行政院已將烤潭排水河道拓寬及截流工程4.2億元列入前瞻計畫，第一期左岸應急工程已於7月完工，今日也到場了解工程改善情況。

陳其邁強調，未來將建構高雄市二代水情中心、統整近幾年各區易淹水點，檢討改善策略及驗證改善成效以及加速興建滯洪池，含區域性都市雨水下水道滯洪設施，結合隱形滯洪系統，讓高雄市成為海綿城市。

而針對今天上午十多名前韓市府團隊「清廉團隊挺眉蓁」記者會，陳其邁競選團隊發言人黃文益稍早則在臉書發文痛批，韓國瑜團隊華而不實的施政成績也是導致韓國瑜被罷免的原因之一，這群人為什麼還可以自我感覺良好？專門收割别人的政績，吹牛能力遠遠超過專業能力，陳雄文說6月6日之後韓國瑜團隊一直都在高雄，詐騙集團攏無離開高雄，這樣的不正當團隊原來一直都在操控李眉蓁的選戰，真的把高雄人當成塑膠的！

市議員林智鴻也反酸，韓團隊所提的政策，多數是陳菊市長時期所擘畫的政策，路平燈亮水溝通也都是市政基本功，韓國瑜與團隊連既定擘畫的政策都做不好，6月6日已被高雄市民用罷免票淘汰，林智鴻質疑，李眉蓁選舉選到要「被高雄人罷免的團隊」來支持，難道是沒步了嗎？

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 米克拉颱風 韓國瑜 李眉蓁

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