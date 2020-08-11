巷仔內／美中下一集劇本呢？別被衛生部長來台沖昏頭

根據美國媒體CNN最近專訪阿薩爾來台的內容，可說是美方此行訪台的官方公開說法。阿薩爾指出，他在新冠肺炎流行期間訪台，是因為2300萬人口的台灣，只有不到500例的確診、7人死亡，且多數都是境外移入個案，顯然台灣有很多值得參考之處，他此行是表達美國對台灣的支持。但他也強調，美國總統川普的防疫表現「相當不錯」，面對前所未有的疫情，卻依舊能維持醫療體系的正常運作，免於崩潰，也沒有讓美國人因為缺少呼吸器或醫療設備而死亡。
阿薩爾受訪也表示，他此行的主要目的之一，是為了在國際公衛社會上支持台灣，確保台灣人、美國人，以及全球人民的健康，這是他職責的所在。阿薩爾這番說法，也讓人想起美國曾聲援台灣參與世界衛生大會WHA，但無奈世界衛生組織WHO的資源和人脈，最近似乎受制於中共，最後讓美國負氣宣布退出WHO，全案將於明年2021年7月生效。美國這樣挺台灣，也可能是「美中角力」下必須為之的戰術。
不管美國衛生部長是內閣官員中排名第幾順位重要性的爭論，美方這次確實鐵了心，透過「正式高級官員來訪」的方式支持台灣，不惜在政治上得罪北京，給中共幾分顏色瞧瞧。
至於台灣未來能否加入WHO，與美國在WHO至今動不了中共的影響力，並不是這場大戲的真正主軸，真實主軸可能在「美國年底總統大選」和「中美兩強的角力火花」上，美衛生部長訪台可能只是戲碼中的一段插曲。
美國總統大選投票即將在今年2020年11月3日登場，根據之前幾項民調顯示，川普的支持度嚴重落後，有可能失掉連任寶座，川普競選團隊目前正主打「中美兩強角力」，似乎讓川普的支持度起死回生，初見止血。
美國境內之前爆發「黑人佛洛伊德之死」的種族暴亂，與美國處理新冠肺炎「疑似防疫不當」竟成為全球疫情最為嚴重的國家，高達16萬人病死的爭議，但在最近｢中美兩強角力」的種種對撞舉措下，焦點似乎被慢慢轉移。
根據Hill-HarrisX在8月2日到5日所實施的民調指出，如果今天就是總統大選，有43%選民會投票給民主黨的拜登，現任共和黨的川普雖暫時落後，但已經回升到40%支持度。這項民調的誤差值在正負1.84%之間，兩人的聲勢可說是拉回到勢均力敵，有待觀察。
美國對台灣如此大力的支持，究竟可以延續到什麼時候？是持續到川普的民調領先，並擺脫拜登的糾纏之後？還是美國總統大選開票的那一刻起？甚至是「美國不惜觸怒中共，也要力挺台灣，持續到新一任總統的4年任期內」？一切都很難說，台美雙方的情誼發展，真的要「邊走邊瞧」。
這次阿薩爾來台，與我方簽署美台衛生合作備忘錄，也傳出美國未來若真的成立一個取代WHO的衛生國際組織，也考慮邀我參加，台灣在美中兩強的衝撞下，能獲得什麼實質利益，與避免「兩頭大象打架，腳下小草遭殃」的無端禍害，可能更為實際與重要。
美國衛生部長來台的外交成功與振奮感，可以高興幾天，但不要被沖昏頭。中美兩強角力的變化，與台灣未來如何趨吉避凶，才是國安與外交團隊更大的試煉與後續挑戰。