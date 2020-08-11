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台北旅館房間數太多怪馬英九？柯文哲：蓋完陸客就不來了

記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-08-11 17:04:24update2020-08-11 17:32:39

▲台北市長柯文哲，11日下午出席台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇。並在致詞時提到，前總統馬英九時代開放大陸旅遊，讓台北市多了10000多間旅館房間，不過蓋完陸客就都不來了，現在卻因為新冠肺炎疫情大受影響。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲，11日下午出席台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇。並在致詞時提到，前總統馬英九時代開放大陸旅遊，讓台北市多了10000多間旅館房間，不過蓋完陸客就都不來了，現在卻因為新冠肺炎疫情大受影響。（圖／台北市政府提供）
台北市長柯文哲，今天（11日）下午出席台北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇，他在致詞時提到，台北市內原本有4萬5千個旅館房間，在馬英九擔任總統的時代，開放大陸旅遊，短短幾年內北市旅館房間增加1萬間，但蓋好以後卻陸客不來了，所以在新冠肺炎疫情期間，才會對台北市觀光產業造成如此嚴重的影響。

柯文哲在致詞時表示，新冠肺炎疫情已經超乎原本的預期。「2003年SARS的時候，一開始來勢洶洶，但很快就受到控制，所以今年一開始也想說比照SARS處理。」柯文哲說，「但不到一個月就發現原來新冠肺炎跟SARS完全不一樣，SARS是發燒後才有感染力，但沒想到新冠肺炎有相當高比例是無症狀感染者，感染的不一定發病，且發病前會傳染。」柯文哲強調，在中國成為世界數一數二強國的情況下，疫情很快就蔓延到全世界。

而針對台北的觀光產業，柯文哲也引用實際數據。「北市旅行業總共有1486家，佔全台灣的占全台37.46%，而外國觀光客來台灣，有92%住台北。」柯文哲說，「台灣一年1600萬出國人次，現在都跑不出去，所以只好到外島金門、澎湖、馬祖，甚至宜花東全部都報復性消費。」但換言之，台北以外的民眾，來台北市觀光的少之又少。

「台北市有45000間旅館房間，在馬英九時代開放大陸旅遊後，短短幾年內又增加了10000間，但蓋好以後陸客都不來了。」柯文哲接著說，「加上新冠肺炎疫情影響，台北市觀光旅遊業跟台灣其他地方不一樣，是專做外國人，現在外國人都進不來，對於相關產業影響很大。」柯文哲強調，曾經有一段時間一下子房間增加太多，變成一定要處理，「要嘛就認賠殺出關掉就好，要嘛就轉型。」柯文哲也斷定，兩年內外國觀光客來不了。

關鍵字

旅館 馬英九 陸客旅遊 柯文哲 新冠肺炎

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