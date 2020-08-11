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涉違港版國安法遭捕　謝金河：黎智英似有為香港殉道準備

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-11 17:21:41

▲壹傳媒創辦人黎智英遭港警逮補，財信傳媒擔任董事長謝金河認為他「似乎有為香港殉道準備」。（圖／翻攝自謝金河臉書）
▲壹傳媒創辦人黎智英遭港警逮補，財信傳媒擔任董事長謝金河認為他「似乎有為香港殉道準備」。（圖／翻攝自謝金河臉書）
香港警方昨（10）日以涉嫌違反香港《國安法》罪名，逮補壹傳媒集團創辦人黎智英及其兒子2人等一共10人，並大規模搜索報社，震驚國際社會；對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這兩年他一直很關心黎先生的安危，但他認為「黎智英似乎有為香港殉道的心理準備」。

謝金河於臉書上發文指出，在台灣總統大選前，他去內湖黎先生的辦公室看他，那時他語氣十分堅定的說「台灣人如果選出韓國瑜，郭台銘當總統，那是找死！」，這個話說得堅定有力，迄今他仍然印象深刻。那時他也問黎智英是否仍然留在香港？黎智英表示他一定在香港！

而今年疫情影響航空往來，那時港版國安法仍未上路，香港仍有抗爭，謝金河透過視訊與黎智英對談並再次向他詢問是否要留在香港，黎智英態度更加堅定地說，「香港這把火是我點起來的，我不能說走就走，我一定跟香港的朋友一起努力」。

謝金河表示，結果事隔不久，就從影片上看到黎智英表示他正面臨比入獄更嚴重的後果，顯然他已遭受巨大無比的壓力；昨天再看到黎先生和他的兩個兒子被逮捕這一幕，心中無比沈重，他認為「黎智英似乎有為香港殉道的心理準備」。

謝金河說，這些年，黎先生站在反共最前缐，他在香港壹傳媒廣告被封殺，經營愈來愈困難，壹傳媒股價跌到殘值，但黎先生胸膛仍挺直，沒有在巨大壓力下低頭。

謝金河更以媒體經營者的角度，述說他對黎智英的事跡肅然起敬，而昨天壹傳媒股價大漲，謝金河認為，也許是香港人在向他敬禮，同時他也希望黎先生全家能安渡這次危機。

▲壹傳媒股價大漲，謝金河認為，也許是香港人在向他敬禮。（圖／翻攝自謝金河臉書）
▲壹傳媒股價大漲，謝金河認為，也許是香港人在向他敬禮。（圖／翻攝自謝金河臉書）
網友也在貼文底下留言表示「黎先生不胃強權的風骨令人欽佩」、「讓人省思台灣媒體的道德勇氣」、「他其實完全就是打算為香港人上十字架了！ 他原本大有可以以一走了之的能力的，令人敬佩！」、「自由民主總是有無數人付出代價，這一刻感觸更深了」、「黎智英的氣度，給人們動容」。

關鍵字

港版國安法 港警 黎智英 謝金河 反共

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