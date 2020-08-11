與趙少康針鋒相對！陳文茜傻眼驚呼：我看他快打我了

先前陳文茜受邀到趙少康所主持的節目《少康戰情室》，節目錄製後陳文茜便以「和老友趙少康鬥嘴」為題，在臉書撰文寫下激辯、對談心得。陳文茜提到儘管兩人觀點不盡相同，但在美中關係、美國衞生部長來台、川普連任危機、美國軍售和北京為何決定對香港這幾週大動作等議題都各自有精彩論點和想法，就算兩人是多年好友也能激盪出新鮮火花。
此外，趙少康和陳文茜兩人最後談及總統蔡英文，陳文茜認為蔡英文不是理想主義者，而是「一個務實主義者」，趙少康卻不認同的表示自己認為她是「機會主義者」，假裝喊中華民國，其實搞台獨。對此，陳文茜就解釋，台獨其實是民進黨相當大比例人的主張，蔡英文過去要當共主，自然要顯示「全力擁護」，當上總統後，立即回到李登輝兩國論前的務實路線，並總結「所以獨派大老，有些人對她深深不滿」。
這樣的解釋顯然無法讓趙少康接受，節目上他就大罵「政治人物怎麼可以沒有理想？」，陳文茜則回應「為什麼不可以，不都是如此嗎」，不料趙少康是越說越激動，陳文茜最後只好「開溜」，並表示整段對談兩人唯一共識僅有「我是美少女，而他曾經是帥男！（他堅持自己現在還是）」。
文章一出就吸引不少觀眾立刻前去收看節目，其中就有網友大讚「好久沒看到兩位鬥嘴了，很精彩！」、「好棒的鬥嘴，各有各的看法，卻又互相尊重」。另外也有民眾看完節目表示「我剛才有看，覺得不是他跟你不同意見，而是難以接受一個國家領導人沒有理想，只是以利益分配以確保地位來作為處世準則」，對此，陳文茜則笑著留言回應「完全正確」。（編輯：楊智傑）