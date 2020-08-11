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不滿阿薩爾訪台　蘇貞昌：中國不該指手畫腳

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-11 19:00:06

▲蘇貞昌說，我們和世界各國的往來，正是蔡英文總統就任以來一直努力希望台灣被世界看見，希望台灣有更大的國際空間所帶來的成就。（圖／記者李春台攝, 2020.08.11）
▲蘇貞昌說，我們和世界各國的往來，正是蔡英文總統就任以來一直努力希望台灣被世界看見，希望台灣有更大的國際空間所帶來的成就。（圖／記者李春台攝, 2020.08.11）
行政院長蘇貞昌今(11)下午桃園參訪仁寶電腦平鎮廠，參訪前受訪，針對美衛生部長阿薩爾訪台引發中國不滿一事，提出他的見解，蘇貞昌表示，台灣和世界各國都本著互惠、互利、平等、尊重的往來，中國不應該指手畫腳。

美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台，引發中國政府不滿，不但官媒《人民日報》批評指阿薩爾訪台是「將疫情政治化的鬧劇」，甚至解放軍戰機也趁機越過台海中線，另一中方官媒《環球時報》還稱此行動「是給美台一個明確的警告」。

對於中國政府不滿美國衛生部長阿薩爾訪台一事，蘇貞昌說，這段期間世界各國政要一再來台，一方面肯定台灣防疫成就，另一方面也重視台灣在區域和平所做的貢獻，「我們和世界各國的往來，正是蔡英文總統就任以來一直努力希望台灣被世界看見，希望台灣有更大的國際空間所帶來的成就」。

蘇貞昌表示，台灣和世界各國都本著互惠、互利、平等、尊重的往來，中國不應該指手畫腳，尤其中國疫情嚴重，也是武漢肺炎發生的地方，應該用更多的時間、力量照顧他的人民，而不是破壞區域的和平，也對鄰近國家造成各種威脅。

談到香港壹傳媒創辦人黎智英遭逮，蘇貞昌說，台灣人民愛好和平，同時知道守護自己的自由、民主，才有今天的自由民主；看到中國對香港這樣，台灣人更是警惕，如果有一天真的被中國統一，那台灣就是像香港人這樣任人宰割，自由、民主通通毀於一旦。

蘇貞昌指出，中國如此迫害香港人民、破壞香港的新聞自由，不只全世界都予以譴責，我們更應該珍惜台灣的自由、民主，努力維護國家主權，希望全國人民團結一致，保護自己，「這非常珍貴，得來不易，也是應該最堅守的世界普世價值，不要讓中國一再地想要武力對付台灣得逞。」

關鍵字

蘇貞昌 黎智英 阿札爾 蔡英文 人民日報

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