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蘇貞昌：政府與企業合作　讓世界不能沒有台灣

記者鄭宏斌／綜合報導
calendar_today2020-08-11 20:10:40

▲行政院長蘇貞昌參訪仁寶電腦平鎮廠時說，政府與企業合作，世界不能沒有台灣。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌參訪仁寶電腦平鎮廠時說，政府與企業合作，世界不能沒有台灣。（圖／行政院提供）
行政院長蘇貞昌今（11）日至桃園參訪仁寶電腦平鎮廠，他以「矽盾」形容台灣地位的重要性，因為台灣有實力才能夠在世界占有一席之地，政府與企業合作，讓這一席可以愈來愈大。

蘇貞昌表示，仁寶公司在民國73年成立，營業額不僅相當可觀，公司生產的筆記型電腦在全世界是數一數二，而仁寶公司還有堅強的研發團隊，台灣因為有仁寶與有榮焉。

蘇貞昌以「矽盾」一詞形容台灣的重要性。台灣能夠在世界有一席之地，能夠被看見，且能夠各方面進步，是因為台灣有這方面實力，世界不能沒有台灣，否則將缺少數位、行動裝置等相關人才，在各方面世界都不能缺少台灣人才，台灣也因為各位，顯得更重要。

蘇貞昌表示，今日帶著行政團隊前來參觀學習，企業每分每秒都與全世界競爭，政府也要好好努力，一直進步，在研發上投入更多資源，像民間企業一樣有活力，不斷研發改進，符合人民期待，他也是一直以此自勉。看到仁寶公司的標語（slogan）「超越」，他認為大家目標就是要盡力創新，可以被模仿，但不會被超越，永遠要走在最前面。

蘇院長說，仁寶公司在業界不凡的成就，不僅為台灣帶來極大光榮，也創造稅收貢獻及就業機會，令人敬佩，他代表政府對仁寶公司領導幹部及同仁的努力表示最大的肯定及感謝。院長也讚許董事長許勝雄，不但在本業有成，投入公益令人敬佩，且帶領業界所組成的團體，各方面讓業界信服與肯定。

蘇院長也說，在快速高齡化的台灣社會，關於智慧醫療、遠距等產品有其必要，對全世界也有重大貢獻，經濟部很重視，政府也將給予支持，創造更多符合高齡長輩、民眾健康所需的產品，既讓事業有成又能做好事。

關鍵字

蘇貞昌 矽盾 仁寶 平鎮 桃園

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