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影／為家鄉打拚是幸福！陳其邁回鍋參選理由曝光

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-11 23:02:15update2020-08-11 23:04:04

▲陳其邁競選影片「回家的理由」曝光，坦言回鍋參選是因為想回家的心，並呼籲市民週六撥冗回家一趟，和他一起「光榮投第三次」。（圖／擷取自陳其邁臉書）
▲陳其邁競選影片「回家的理由」曝光，坦言回鍋參選是因為想回家的心，並呼籲市民週六撥冗回家一趟，和他一起「光榮投第三次」。（圖／擷取自陳其邁臉書）
高雄市長補選投票即將在本週六登場，民進黨候選人陳其邁今（11）晚在臉書上發布最新競選影片，紀錄了他這一個半月以來，走訪高雄山海河港的身影，同時也帶出2018年敗選時他心底的真心話，他表示，有人問他何必再回來選？他則回應「我猜他們不太懂想回家的心」，沒有人不希望自己的城市越來越好，能夠為自己的家鄉打拚是一種幸福。

在影片一開頭，是2018年選戰結果出爐後，陳其邁的的敗選感言與祝福，隨後他便細數他在擔任行政院副院長一年半的期間，整個團隊從防治非洲豬瘟、讓台商回流投資到防止新冠肺炎疫情蔓延等政績，而他如此拚命，心裡最在意的是自己的表現，千萬不能給高雄人漏氣。

陳其邁說，他在今年6月17日向行政院長蘇貞昌請辭，回到高雄來選舉，而這一個半月以來，走訪了高雄山海河港，向在地的士農工商請益，每到庄頭廟口街前巷尾，傾聽鄉親父老的叮嚀，緊握市民朋友的期待，他心裡充滿著感激。不過也有些人問「何必再回來選？」，陳其邁則回應「我猜他們不太懂想回家的心」，沒有人不希望自己的城市越來越好，能夠為自己的家鄉打拚是一種幸福。。

陳其邁表示，回來參選的原因很單純，他就是想和親如家人朋友般的市民朋友一起努力、追求這個城市的進步發展，所以他也拜託大家給他機會讓他為家鄉服務，8月15日一起「光榮投三次」、衝高票數讓新市長用兩年拚四年的依靠，才能完成光復高雄。

同時陳其邁也回顧這一次的市長補選來由，他提到，這次選舉和每四年例行舉辦一次的市長選舉不同，這次是市民用「投票」爭取來的「投票」，也是高雄人開啟的台灣民主新頁。台灣其他地方沒有選舉，只有高雄市長補選這一場選舉，所以我們不但要去投票，更要用投票來展現高度民主價值，並做為對香港最好的聲援。

陳其邁強調，選舉投票或許我們已經習以為常，但不是每個地方都能理所當然的選舉投票。世界上仍有很多人還在爭取民主自由，也還有很多人為此流血受難，我們受惠於前人的奮鬥犧牲，擁有民主自由更有責任加以珍惜。懇請市民撥冗回家一趟，和他一起光榮投第三次，用台灣的民主，挺香港的自由。

 

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 回家的理由 民進黨 回鍋

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