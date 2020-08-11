影／為家鄉打拚是幸福！陳其邁回鍋參選理由曝光

同時陳其邁也回顧這一次的市長補選來由，他提到，這次選舉和每四年例行舉辦一次的市長選舉不同，這次是市民用「投票」爭取來的「投票」，也是高雄人開啟的台灣民主新頁。台灣其他地方沒有選舉，

只有高雄市長補選這一場選舉，所以我們不但要去投票，更要用投票來展現高度民主價值，並做為對香港最好的聲援。

陳其邁強調，選舉投票或許我們已經習以為常，但不是每個地方都能理所當然的選舉投票。世界上仍有很多人還在爭取民主自由，也還有很多人為此流血受難，我們受惠於前人的奮鬥犧牲，擁有民主自由更有責任加以珍惜。懇請市民撥冗回家一趟，和他一起光榮投第三次，用台灣的民主，挺香港的自由。