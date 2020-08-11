影／為家鄉打拚是幸福！陳其邁回鍋參選理由曝光

在影片一開頭，是2018年選戰結果出爐後，陳其邁的的敗選感言與祝福，隨後他便細數他在擔任行政院副院長一年半的期間，整個團隊從防治非洲豬瘟、讓台商回流投資到防止新冠肺炎疫情蔓延等政績，而他如此拚命，心裡最在意的是自己的表現，千萬不能給高雄人漏氣。
陳其邁說，他在今年6月17日向行政院長蘇貞昌請辭，回到高雄來選舉，而這一個半月以來，走訪了高雄山海河港，向在地的士農工商請益，每到庄頭廟口街前巷尾，傾聽鄉親父老的叮嚀，緊握市民朋友的期待，他心裡充滿著感激。不過也有些人問「何必再回來選？」，陳其邁則回應「我猜他們不太懂想回家的心」，沒有人不希望自己的城市越來越好，能夠為自己的家鄉打拚是一種幸福。。
陳其邁表示，回來參選的原因很單純，他就是想和親如家人朋友般的市民朋友一起努力、追求這個城市的進步發展，所以他也拜託大家給他機會讓他為家鄉服務，8月15日一起「光榮投三次」、衝高票數讓新市長用兩年拚四年的依靠，才能完成光復高雄。
同時陳其邁也回顧這一次的市長補選來由，他提到，這次選舉和每四年例行舉辦一次的市長選舉不同，這次是市民用「投票」爭取來的「投票」，也是高雄人開啟的台灣民主新頁。台灣其他地方沒有選舉，只有高雄市長補選這一場選舉，所以我們不但要去投票，更要用投票來展現高度民主價值，並做為對香港最好的聲援。
陳其邁強調，選舉投票或許我們已經習以為常，但不是每個地方都能理所當然的選舉投票。世界上仍有很多人還在爭取民主自由，也還有很多人為此流血受難，我們受惠於前人的奮鬥犧牲，擁有民主自由更有責任加以珍惜。懇請市民撥冗回家一趟，和他一起光榮投第三次，用台灣的民主，挺香港的自由。