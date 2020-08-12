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影／香港局勢詭變　蔡英文：堅定支持港人追求自由民主

記者劉育辰/台北報導
calendar_today2020-08-12 13:52:42update2020-08-12 14:58:32

▲民進黨黨主席蔡英文12日於中常會前發表談話，重申台灣堅定的支持香港人追求民主自由。（圖／記者陳明安攝）
▲民進黨黨主席蔡英文12日於中常會前發表談話，重申台灣堅定的支持香港人追求民主自由。（圖／記者陳明安攝）
近期香港情勢依舊不穩，壹傳媒創辦人黎智英更因被指控勾結境外勢力、違反港版國安法遭扣留39小時。身兼民進黨黨主席的蔡英文總統，也在今（12）日主持民進黨中常會前，重申依舊台灣堅定支持香港人追求民主自由，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。

蔡英文在今日主持中常會前表示，這幾天日本和美國的訪問團接連來訪，讓很多國人同胞感到振奮。不過在此同時，香港的情勢正在進一步惡化。先前在「港版國安法」的立法爭議中，政府已經多次譴責中方不顧香港民意強行立法，將嚴重侵蝕過去所謂「一國兩制」、「五十年不變」的國際承諾。

蔡英文指出，港府大動作逮捕蘋果日報創辦人黎智英，以及前香港眾志成員周庭在內的多位人士，更顯示中方可以透過強加於香港人民的「港版國安法」，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。香港的情勢如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治，過去香港在這個基礎上，所建立的國際金融中心地位、以及引以為傲的自由市場機制，也將受到嚴重的破壞。

蔡英文說：「我們看到港人半夜就紛紛走上街頭，排隊搶購報紙，每一區幾乎都賣到斷貨。甚至有民眾說，就算只有一張白紙，也要買，真的令人動容。」台灣也曾經從威權走向民主，民進黨從黨外到創黨，也經歷過大逮捕的恐怖氣氛，以及媒體被要求只許一言堂的時代。「我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功。」

蔡英文也再次嚴正呼籲北京當局，當人民群起抗爭，政府應該要想辦法和人民溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。並重申，民進黨作為執政黨，會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。也要呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。

 

關鍵字

支持 香港 蔡英文 民主自由 局勢

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