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阿薩爾來台有實質作用？他曝「4指標」感嘆：關係假升溫

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 15:10:51

▲美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）日前訪台，除了與總統蔡英文會面外，也與衛福部部長陳時中簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。（示意圖／記者呂烱昌攝,2020.08.11）
▲美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）日前訪台，除了與總統蔡英文會面外，也與衛福部部長陳時中簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。（示意圖／記者呂烱昌攝,2020.08.11）
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）日前訪台，除了與總統蔡英文會面外，也與衛福部部長陳時中簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。不過，國民黨立法委員吳斯懷今（12）日則列出「4指標」，質疑近來美台關係只是「假升溫」。

吳斯懷今（12）日質疑台美關係僅是假升溫，並列出「4指標」，「美國貿易代表否決台灣加入（ FTA ）」、「美軍環太平洋軍演，國軍仍未獲邀參加」、「美國衛生部長訪台，未允諾優先提供疫苗」、「中共攻台戰略是首戰即終戰，美國至今未承諾派軍援台」。

吳斯懷認為，美國國務院和國安委員會一直在推動與台灣的自由貿易協議，因為台灣對美豬美牛進口的限制，而遭到美國貿易代表否決，「白話文的意思就是美國優先，台灣不開放美豬美牛進口，就別想加入FTA 」，因為國際上沒有永遠的朋友、沒有永遠的敵人，只有永遠的國家利益。

▲（圖／翻攝吳斯懷臉書）
▲吳斯懷認為，有4個指標能看出「台美關係假升溫」。（圖／翻攝吳斯懷臉書）
吳斯懷還指出，美國參議院7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演（ RIMPAC ），但這個國會意見「只是建議並沒有約束力」，邀請台灣參加與否要考慮美國國家利益，國防部只能繼續說場面話。

另外針對此次來台的阿薩爾，吳斯懷也提到，雙方雖簽署備忘錄，但針對疫苗問題，阿薩爾僅表示「在滿足美國國內需求後，會以公平方式提供給國際社會」；吳斯懷說，「台灣沒有優先採購權，甚至合作生產資格都沒有，前疾管局長蘇益仁認為如果美國無法解決台灣需求，這次衛生部長就白來了，這是非常務實的評論，但陳時中一天連兩次反批「白目」，被美國人利用了，還不許自己人的專業評論，真是夠了」。

另外對於前總統馬英九的「中共攻台戰略是首戰即終戰」一說，吳斯懷也解釋，「馬英九當過八年總統，呼籲蔡英文，一個做總統的人，不應該告訴我們同胞可以撐幾天，而是要告訴同胞，我可以讓戰爭不發生，這是善意提醒國家領導人慎戰的格局」。

吳斯懷最後也說，「美國目前是我們重要盟友不錯，但在美國國家利益的利害關頭拋棄盟友的歷史更是斑斑可考，台灣自以為是美國棋盤上的重要棋子，一旦美中撕破臉，台灣恐成為棄子，攸關2300萬人民的生存。不可不慎」。（編輯：潘毅）

 

關鍵字

美國 中國 AlexAzar 馬英九 吳斯懷

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