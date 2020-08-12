行政院將通過明年度總預算案　歲出編列2兆1615億元

行政院發言人丁怡銘說，110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算，經多次召開預算審核會議縝密檢討及妥適編製後，已編列完竣，整體籌編兼顧國家發展與恪遵各項法規，主要用於精進產業創新、落實全齡照顧、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。
丁怡銘表示，歲入共編列2兆450億元，較109年度預算數2兆1070億元，減少620億元，約減2.9％；歲出共編列2兆1615億元，較109年度預算數2兆776億元，增加839億元，約增4％。
丁怡銘指出，總預算歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1915億元，及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。
丁怡銘說，各項支出中，以社會福利支出編列5594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；國防支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；經濟發展支出編列2539億元，占11.7％，居第4位。
此外，明天行政院會也將通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期（110至111年度）特別預算案。
丁怡銘說，該特別預算案歲出編列2300億元，包括110、111年度分別編列1,241億元及1,059億元。包括軌道建設402億元、水環境建設524億元、綠能建設79億元、數位建設444億元、城鄉建設741億元、因應少子化友善育兒空間建設18億元、食品安全建設16億元及人才培育促進就業建設76億元。