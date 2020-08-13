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野台開講　江啟臣：韓國瑜已經成為陳其邁的心魔

記者張文晃、郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-13 10:35:56

▲由國民黨革命實踐研究院院長羅智強所成立的「野台」，今天晚上國民黨主席講起陳領軍南下高雄開講，一起挺眉蓁。(圖／記者張文晃攝)
▲由國民黨革命實踐研究院院長羅智強所成立的「野台」，今天晚上國民黨主席講起陳領軍南下高雄開講，一起挺眉蓁。(圖／記者張文晃攝)
國民黨主席江啟臣12日南下輔選，晚間也特別陪同高雄市長候選人李眉蓁參加羅智強「野台開講」力挺李眉蓁；李表示，投票剩最後兩天，她希望不要發生選舉不公的事，不管選舉結果如何，她都會留在高雄；江啟臣更狠酸，韓國瑜已經成為陳其邁的心魔。

▲由國民黨革命實踐研究院院長羅智強所成立的「野台」，今天晚上由國民黨主席江啟程領軍國民黨羅智強表示看到車隊掃街，義工們都熱情無限，大家一起挺眉蓁。(圖／記者張文晃攝，2020.08.12)
▲由國民黨革命實踐研究院院長羅智強所成立的「野台」，今天晚上由國民黨主席江啟程領軍國民黨羅智強表示看到車隊掃街，義工們都熱情無限，大家一起挺眉蓁。(圖／記者張文晃攝)
由國民黨革命實踐研究院院長羅智強所成立的「野台」，由國民黨主席江啟程領軍國民黨發言人王鴻薇、台北市議員羅智強及立委童惠珍、高雄市議員童燕珍、陳麗娜等也特別在場輪番發言，一起挺李眉蓁。

江啟臣首先砲轟，陳其邁當時輸了市長選舉並沒有服輸，最近幾天他的發言心心念念講的都是韓國瑜，韓國瑜已經成為他的心魔，所以他們最近也一直在努力跟陳其邁提醒他現在的對手並不是韓國瑜，而是李眉蓁，不要一天到晚扯到韓國瑜，陳其邁甚至還講出不應該沒收罷免的努力之類的談話，他不禁想問陳對民主的認知為何？

江啟臣指出，國民黨面對此次補選推出年輕有為、勇敢面對挑戰的李眉蓁，努力為高雄爭取服務的機會，但對手陣營則是推出2018被淘汰的選手，費盡心力消除所有障礙後如今再度參選，根本沒把高雄人的民主當一回事。

江也認為，民進黨的種種作為搞得好像高雄一定要綠營才能執政，輸了就必須一直投票投到贏，所以他們的光榮是投三次，這就是民進黨所認為的民主。

李眉蓁提到，當她接到江啟臣要提名她為市長候選人，她真的是驚呆了，但隨即很感謝國民黨可以給年輕人機會，國民黨就從她開始改變，就是要讓年輕人有出頭機會」，大家醜化她沒關係，她辛苦我不怕，她要用真心拆穿民進黨假包裝。

李眉蓁也指出，民進黨囂張不可怕，重要是選民不發聲，她呼籲815選民站出來，投票剩最後兩天，她希望不要發生選舉不公的事，不管選舉結果如何，她都會留在高雄。

關鍵字

心魔 江啟臣 韓國瑜 李眉蓁 野台開講

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