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蔡政府不准陸生來台　馬英九籲全國校院長站出來抗議

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-13 10:30:34

▲前總統馬英九13日呼籲全國大學校院的校院長一起站出來抗議「禁止陸生返台」這項不當之舉。(圖/馬英九辦公室提供)
▲前總統馬英九13日呼籲全國大學校院的校院長一起站出來抗議「禁止陸生返台」這項不當之舉。(圖/馬英九辦公室提供)
陸生因疫情至今無法獲准返台就讀，引發「政治歧視」議論，前總統馬英九今天(13)呼籲全國大學校院的校院長們一起站出來抗議這項不法、不當、不智之舉；馬英九也透過發表專文，清楚闡述為何維持兩岸青年交流的重要性，不宜透過政治因素中斷的理由。

以下是馬英九臉書全文：

最近政府全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。陸生來台就讀，一直是兩岸青年交流建立友誼的最佳途徑，蔡政府歧視性的做法，令人深感失望與憂心，謹此呼籲全國大學校院的校院長，一起站出來，抗議這項不法、不當、不智之舉。

1870年普法戰爭爆發，法國大敗，割讓亞爾薩斯與洛林兩省給普魯士（德國），兩國仇恨開始發酵。一次大戰德國戰敗，1919年巴黎和會，亞、洛兩省歸還法國。1940年二戰初期，這兩省又被德國奪去；1945年二戰結束後再回到法國手中。

戰後德法兩國政府有識之士都認為，歷史仇恨終需化解。1963年雙方簽署象徵友好和解的《愛麗舍條約》，成立德法青年組織，共同推動超大規模、歷時數十年、數百萬人參與的學生交流計畫。交換生除了在校園學習，也借住當地民宅體驗異國文化，經過年輕世代數十年的深度交流，曾經是世仇的德法兩國，逐漸化解仇恨、走向合作，徹底改變雙方關係。

事實上，從煤鐵聯營、原子能合作、關稅同盟、到1958年建立歐洲共同體，德法兩國是歐洲整合數十年來最積極的推動者。1993年《馬斯垂克條約》正式生效，德法都同意放棄他們歷史悠久、引以為傲的貨幣─法郎與馬克，推動歐洲共同貨幣的實施，終讓歐元於2002年成為歐盟多數國家的法定貨幣，為歐洲整合取得重大進展。德法兩國成為歐洲團結的核心與典範，為歐洲帶來長久的和平與繁榮。2017年剛當選法國總統的馬克宏，第一次出訪就是去德國看梅克爾總理。

如同德法兩國推動青年交流化解歷史仇恨，兩岸要建立永續的和平繁榮，也一定要從年輕一代開始。2011年我開放陸生來台就讀大學院校，到我卸任的2016年，來台陸生增加到4萬2千多人，成長達50倍，各大學都有陸生。儘管兩岸學生來自不同的社會，但有機會在青年時期交流互動，瞭解越深、誤解就越少，越能建立友誼與共同價值，為兩岸永續和平奠定基礎。事實也證明，許多陸生來台後，不只對台灣留下良好印象，並觸發他們對於兩岸未來有更深刻務實的思考，這不是政府用任何宣傳能夠取得的成果。

陸生自2月9日被禁來台已超過二百天，蔡政府選擇性排除陸生返台就學，完全是政治考量。這種對待陸生的方式，既不公平，也讓兩岸敵意螺旋更加升高；大陸當局日前就決定，暫停今年的新陸生來台就讀。我呼籲兩岸當局，不要中斷兩岸青年交流的機會，讓新、舊陸生都能夠來台，讓共享血緣、歷史、與文化的兩岸青年，能夠跨越政治鴻溝。我也呼應知名政論家王健壯先生日前投書「聯合報」的倡議，呼籲公私立大學校長們挺身而出，一同嚴正要求蔡政府修正錯誤的政策。

蔡英文總統今年4月9日面對世界衛生組織秘書長公開指責台灣種族歧視的時候，曾霸氣回應：「台灣向來反對任何形式的歧視」；8月10日接見美國衛生部長阿薩爾時更說，「政治因素不應該凌駕在健康人權之上」。蔡總統說得很對，希望她把同樣標準，用在陸生、陸配及陸配子女身上，拋開歧視，不要讓政治凌駕教育與人權。

關鍵字

馬英九 陸生 校長 反中 兩岸

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