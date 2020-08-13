捷克議長月底訪台不隔離　外交部：參照美日政要防疫

外交部發言人歐江安今（13）日表示，由於韋德齊參議長在捷克憲政體制的地位僅次於總統，他的來訪將對台捷雙邊關係、甚至台歐整體關係帶來許多正面影響，就目前相關節目的規劃方向而言，將特別彰顯三種意涵，一是彰顯堅定維護自由民主的理念；二是強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作；三是促進台捷人文交流，建構雙邊民主社群的制度性合作。
針對韋德齊一行人來台防疫措施，外交部也與中央疫情指揮中心密切協調，參照近日美日政要訪台的防疫措施，詳細規劃訪團交通、住宿、會議及交流、採檢等各層面的完整防疫措施，外交部也將配合指揮中心安排防疫措施訓練課程，相關接待人員都要參加受訓，兼顧外交禮儀及防疫需求，使訪團各項行程順利進行，相關安排將持續對大家說明。
韋德齊一行人將於本月30日至9月4日率團訪台，據了解，韋德齊訪問團不需遵照外國人入境14天集中隔離檢疫，但基於防疫安全，必須在登機前二天進行第一次採檢，確定陰性後才能登機，二採則是抵達台灣後第三天。
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