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小明回台只能靠蘇巧慧　國民黨團：蘇貞昌別把國家當蘇家

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-13 11:24:40

▲國民黨團不滿，指出她們針對小明回台已經做了數個月的努力，但仍比不上民進黨立委蘇巧慧接到陳情有用。 (圖/國民黨團提供)
▲國民黨團不滿，指出她們針對小明回台已經做了數個月的努力，但仍比不上民進黨立委蘇巧慧接到陳情有用。 (圖/國民黨團提供)
中央疫情指揮中心昨(12)日宣布，2至6歲以下持「居留證」的陸籍子女小小明得以返台，但新聞稿一共收回、再發布，直到第9次才定案，國民黨團今(13)日開記者會，痛批政策上路匆促，才在宣布時反反覆覆，讓民眾無所適從。黨團更抱怨他們幾個月來開了無數次記者會都被冷處理，直到民進黨立委蘇巧慧接到陳情，馬上就開放通過，要行政院長蘇貞昌不要把國家當作蘇家。

國民黨團立委陳以信不滿，指出國民黨在小明回台的議題上，不管是檯面上的記者會、私下的陳情協調，都做了無數次，總遭到行政部門冷處理，直到日前蘇巧慧出席親子活動，有10位小明的家長向她陳情，蘇允諾會幫忙後，事情才終於有了進展。陳以信質疑要不是蘇巧慧爸爸是蘇貞昌，她接陳情有效嗎？敬告蘇院長，國家不是你家，國家政策不是這樣割稻尾，營造你們政治利益，國家政策要有一致性。

國民黨團總召林為洲則指，昨日宣布小明可以回台以後，新聞稿前後出了九個版本，讓民眾根本無從準備，政策反覆，顯見行政部門在蘇巧慧接到陳情後，才在這幾天匆促做出決定。林為洲指出，現在疫情指揮中心是一級開設，法理上要由蘇貞昌擔任指揮官，但蘇貞昌把責任丟給陳時中，又不讓陳時中有最終決定權，「現在算一級開設嗎？還是請背後黑手當指揮官，才不會前後不一 發布後又收回。

國民黨首席副書記長林奕華則質疑，為何開放回來的小明，年齡要限縮在2至6歲，昨天消息一發布，就有家長向她反映，指出家裡小孩7歲，被困在大陸回不來，「我們不知道為什麼6歲，決定幾歲回來，是疫情科學根據？還是用樂透、動資券抽籤、或擲筊，怎樣決定？

而國民黨拋出、推動的政策被忽略，直到蘇巧慧提出才被行政院採納已經不是第一次。日前國民黨團也率先拋出中小學全面裝冷氣，多場記者會都得不到行政院正面回應。直到蘇貞昌宣布中小學全面裝設冷氣時，表示蘇巧慧跟孫女在家裡吃飯時跟他反應，才讓他決定推動這項政策。

關鍵字

蘇貞昌 國民黨 蘇巧慧 小明 陳時中

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