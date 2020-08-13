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「多開會多做事！」 時力：不懂國民黨為何反對開臨時會

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-13 12:12:19

▲民進黨團預計在8月17日召開二次臨時會，時代力量也表態贊成召開第二次臨時會。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.13）
▲民進黨團預計在8月17日召開二次臨時會，時代力量也表態贊成召開第二次臨時會。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.13）
民進黨團預計要在17日召開二次臨時會，時代力量也表態贊成召開第二次臨時會，盼能儘速處理《香港澳門關係條例》第18條修法，不過國民黨卻反對召開二次臨時會，讓時力感到莫名其妙。

時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今（13）日上午召開「香港救援刻不容緩，紓困預算嚴格審查」記者會。時力黨團總召邱顯智指出，民進黨團預計要在17日召開二次臨時會，時力也是「支持多開會、多做事，」但是邱顯智也質疑國民黨為何要反對？他期盼臨時會除了討論紓困3.0外，現在香港情勢惡劣，也該討論《香港澳門關係條例》第18條，加大力道撐香港，讓尋求政治庇護的港人有具體程序、步驟，有依循標準。

邱顯智強調，不只是修港澳條例第18條，被我國政府拒絕庇護後的港人也該要有其他管道能尋求協助，「台港唇齒相依，不只是為了港人，也是為了台灣！」

王婉諭表示，台灣目前振興階段看到許多亂象，這都是各部會缺乏橫向溝通結果，比如政府花費超過一億在三倍振興券系統、體育署動滋券、文化部藝放券等系統建置上，政府應讓經費更有效運用，但是玩具模型店、卡啦OK等，竟然能使用動滋券，已失去原本效果，呼籲紓困3.0要好好整合、好好把關。

會後媒體詢問「傳前時力黨主席徐永明向交通部長林佳龍借300萬」一事？邱顯智表示，這狀況他不清楚，現在也是刑事案件，希望檢調徹底查清楚，讓案情水落石出。邱顯智指出，他是去年3月到8月間擔任黨主席，距離選舉還有一段時間，黨的財務狀況後來他也沒實質參與，希望檢調能查清楚。

關鍵字

國民黨 港澳條例 徐永明 臨時會 邱顯智 時力

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