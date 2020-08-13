政府拿美豬牛換台美友好？學者批：溝通沒做好並不負責

美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨日前腳離開台灣，蔡英文後腳就在與美國智庫的視訊會議中提到，會在第二任期內，繼續與美國合作，首要任務即在區域共同利益，建立更具建設性的台美安全合作關係；其次是啟動FTA的談判；第三則是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。
至於如何推動FTA，蔡英文說：「我們必須有清楚且具體的規畫，過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。」雖然沒有具體提到美豬、美牛的議題，但蔡英文卻也指出，政府有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全、相信台灣民眾可以了解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。
對此，淡江大學戰略所副教授李大中認為，政府表達希望可以簽訂FTA的相關合作，但美國最在意的是美珠能否銷售到台灣，因為他們一直希望美豬可以叩關台灣，而蔡英文昨天提到「用科學依據克服，同時確保消費者安全」其實已經是很明顯的暗示。
李大中指出，蔡英文在視訊會議中「釋放訊息」，但在此之前卻沒有先對內與台灣民眾溝通，在這樣的情況下貿然行動，是不夠全面也不夠謹慎的做法，「為什麼民眾是要看了視訊會議內容才知鄧政府有意與美國討論美豬、美牛的議題？而不是先行一步，在視訊會議前跟民眾溝通？」
李大中強調，台灣民眾對於食品健康的議題相當關注、重視，過去雖然有針對美豬、美牛進行討論，卻沒有共識，作為負責任的執政黨，要全面性的評估，與社會溝通說明、說服台灣民眾，並且消除人民對美豬、美牛的健康疑慮。
李大中說，每個人都希望可以簽訂FTA、推動台美關係，但政府的工作不只對外，也要對內，並非說美豬、美牛不能開放，但前半部的溝通工作不能沒有，尤其蔡英文已經來到第二任期，掌控行政院、在立法院也是多數，「不懂」，已經不能成為蔡政府的藉口。