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政府拿美豬牛換台美友好？學者批：溝通沒做好並不負責

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-08-13 14:33:51

▲蔡英文12日晚間在與美國智庫的視訊會議中提到「有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」，被解讀為是在為美豬、美牛議題暖身。（資料圖／NOWnews）
▲蔡英文12日晚間在與美國智庫的視訊會議中提到「有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」，被解讀為是在為美豬、美牛議題暖身。（資料圖／NOWnews）
蔡英文總統昨晚在與美國智庫哈德遜研究所與美國進步中心合辦的視訊會議提到，將啟動自由貿易協定（FTA）的談判，過程中雖未提到美珠、美牛議題，但蔡英文提到「我們有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」被認為是在為美豬牛議題「暖身」。

美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨日前腳離開台灣，蔡英文後腳就在與美國智庫的視訊會議中提到，會在第二任期內，繼續與美國合作，首要任務即在區域共同利益，建立更具建設性的台美安全合作關係；其次是啟動FTA的談判；第三則是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。

至於如何推動FTA，蔡英文說：「我們必須有清楚且具體的規畫，過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。」雖然沒有具體提到美豬、美牛的議題，但蔡英文卻也指出，政府有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全、相信台灣民眾可以了解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。

對此，淡江大學戰略所副教授李大中認為，政府表達希望可以簽訂FTA的相關合作，但美國最在意的是美珠能否銷售到台灣，因為他們一直希望美豬可以叩關台灣，而蔡英文昨天提到「用科學依據克服，同時確保消費者安全」其實已經是很明顯的暗示。

李大中指出，蔡英文在視訊會議中「釋放訊息」，但在此之前卻沒有先對內與台灣民眾溝通，在這樣的情況下貿然行動，是不夠全面也不夠謹慎的做法，「為什麼民眾是要看了視訊會議內容才知鄧政府有意與美國討論美豬、美牛的議題？而不是先行一步，在視訊會議前跟民眾溝通？」

李大中強調，台灣民眾對於食品健康的議題相當關注、重視，過去雖然有針對美豬、美牛進行討論，卻沒有共識，作為負責任的執政黨，要全面性的評估，與社會溝通說明、說服台灣民眾，並且消除人民對美豬、美牛的健康疑慮。

李大中說，每個人都希望可以簽訂FTA、推動台美關係，但政府的工作不只對外，也要對內，並非說美豬、美牛不能開放，但前半部的溝通工作不能沒有，尤其蔡英文已經來到第二任期，掌控行政院、在立法院也是多數，「不懂」，已經不能成為蔡政府的藉口。

關鍵字

美中 台美友好 美牛 溝通 不負責

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