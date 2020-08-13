民法成年年齡下修至18歲　朝野立委有共識支持修法

民進黨立委吳玉琴告訴《NOWnews今日新聞》記者，她很支持修法，把《民法》成年年齡下修到18歲，既然《刑法》已經規範滿18歲就要負起刑責，當然也應享有《民法》中的權利義務。
吳玉琴舉例來說，她的兒子現在是19歲的大學生，日前遺失郵局的提款卡，但郵局竟然要求他有父母的同意才能換發，導致兒子跑了好幾趟郵局，都已經是一個大學生了，權利義務還要經過監護人同意，這樣實在很擾民。
修法過後，滿18歲的男女將可自主結婚，不需再經監護人的同意，對此社會上恐怕會有不同意見。吳玉琴則認為，18歲的成年人要為自己的行為負責，享有權利也要承擔義務，就如結婚這件事，也應該思考清楚、負起責任，「不希望社會有太多媽寶、爸寶，什麼事情都要爸媽決定，成年人應該為自己的行為負責」。
國民黨立委林奕華受訪時也說，她支持修法，過去也已提出相關修法草案。成年年齡下修到18歲，這是全球趨勢，國際潮流認為18歲已身心健全，可以為自己的行為負責。
不過林奕華指出，行政院希望新法上路的時間是2023年，她希望實施的時程可以再快一點，既然行政院都已經盤點完相關法令，立法院通過之後，就應儘速實施。
民眾黨團總召賴香伶表示，她也支持修法，上次在立法院司法法制委員會聽過法務部的修法報告，涉及很多法令，等看到修法草案之後，會再進行審查，基本上支持修法方向。