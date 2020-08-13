行政院通過110年度總預算案　歲出2兆1615億元創新高

主計總處主計長朱澤民受訪表示，歲入減少主要是受到疫情影響，稅課收入減少，有些企業延後繳稅，減列所得稅232億元；另外減列中央銀行繳庫數151億元、地方建設基金裁撤繳庫數228億元，5G行動寬頻業務釋照收入440億元。
至於歲出創新高，朱澤民說，歲出在正常情況下一定會成長，因為有70%法定義務支出，包括公教人員薪資隨年資增加，老年人口增加，相關的社會福利費用一定也會增加，控制在成長4%是恰當範圍。
總預算歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1915億元，及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。
各項支出中，以社會福利支出編列5594億元，占25.9％，居首位；教育科學文化支出編列4290億元，占19.9％，居第2位；國防支出編列3523億元，占16.3％，居第3位；經濟發展支出編列2539億元，占11.7％，居第4位。
此外，行政院會通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期（110至111年度）特別預算案。歲出編列2300億元，110、111年度分別編列1241億元及1059億元。包括軌道建設402億元、水環境建設524億元、綠能建設79億元、數位建設444億元、城鄉建設741億元、因應少子化友善育兒空間建設18億元、食品安全建設16億元及人才培育促進就業建設76億元。