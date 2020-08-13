澎湖白沙議員補選號次抽籤　政二代出馬對決精彩可期

澎湖縣白沙鄉議員補選將在9月5日舉行，澎湖縣選委會13日上午10時進行號次抽籤作業，分別由吳龍河抽中1號、陳定國2號、宋昀芝3號，屆時湖西鄉太武村長也將在同日補選，則由歐孟沛妻子鄭秀娟代夫出征同額競選。





澎湖地檢署在檢察長李嘉明領軍下，前往澎湖縣調查站及警察局白沙分局召開「0905補選查賄制暴期中工作會議」，會中聽取各單位所提轄區選情狀況分析及報告，並指示各機關針對本次補選，應翔實蒐集、分析選情，對已經立案的選舉情資，應隨時與檢察官保持聯繫，以掌握機先，期能達成「端正選風、禁絕不法」之核心目標。



▲早年白沙政壇亦敵亦友的宋國進與陳富厚，這次都是由第二代出馬對決，另外太武村長補選，則由歐孟沛妻子鄭秀娟代夫出征同額競選。（圖／記者張塵攝，2020.08.13） 前縣議員宋國進因病辭世，由於選區席次超過二分之一且任期未過半，因此必須進行補選作業，上午澎湖縣選委會進行白沙鄉議員補選的抽籤作業，依照由吳龍河抽中1號，代父出征的宋昀芝抽中3號，前鄉長陳定國則是2號，早年白沙政壇亦敵亦友的宋國進與陳富厚，這次都是由第二代出馬對決，另外太武村長補選，則由歐孟沛妻子鄭秀娟代夫出征同額競選。





澎湖縣選舉委員會表示，第3選舉區議員補選，8月16日編造選舉人名冊完成、8月18日至20日選舉人名冊公告閱覽、8月24日前選舉公報編印完成、9月1日前公告選舉人人數、9月3日前選舉票印製完成、9月5日（星期六）投票開票、9月11日前公告當選人名單，湖西鄉太武村長補選一樣9月5日（星期六）投票開票、9月11日前公告當選人名單。



