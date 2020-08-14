威嚇共機越界　「天駒任務」戰機部署澎湖擬延長到年底

自從6月以來，共機幾乎是2到3天就擾台，機型包括殲10、殲11、轟6、運8等軍機，主要集中在靠近澎湖的西南空域。每當共機進入我國防空識別區(ADIZ)、逼近甚至飛越海峽中線，國軍會依照《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣在空機攔截，全程監控嚴密掌握。軍方人士證實，為了威嚇共機越界，原本在澎湖部署到9月的「天駒任務」IDF經國號戰機，研擬延長部署到年底，至於會不會改成全年性常態部署，則必須再研議，畢竟還有人力與後勤等問題需要克服。
每年4到9月，天候狀況有利戰機執行任務，因此共機經常利用這段時間在海峽中線以西密集從事飛行訓練。為了縮短預警時間，保護台海空防安全，空軍天駒部隊1964年開始進駐澎湖，要求接獲升空命令後5分鐘內就必須起飛，天駒部隊戰機進駐澎湖馬公機場後，民用機場就變身軍民共用機場，軍機與民航機都必須協調跑道使用順序，以配合戰備任務。
天駒部隊早年操作F-5E老虎二式(Tiger II)戰機，在經國號戰機成軍後，改由經國號戰機接手天駒空防任務。每年4到9月，空軍都會派遣一個中隊的經國號戰機到澎湖執行「天駒任務」。
澎湖「天駒任務」由台南一聯隊及台中三聯隊經國號戰機輪流進駐，每個聯隊分別執行3個月任務。天駒任務是台海空防的第一線，為了讓經國號戰機緊急起飛，飛行員與地勤人員必須隨時待命，執行攔截與監控任務，人丶機承受的戰備壓力相當大，透過輪流進駐，可以適度紓解飛行員戰備壓力，也能維持戰訓成效。
行政院退除役官兵輔導委員會主委馮世寬6月24日率退輔會處長級以上幹部，前往空軍台南基地第一聯隊了解國防事務時，第一聯隊長陳世輝在簡報時披露，6月份聯隊配賦飛行時間達成率為128%，其中1/2任務於海峽中線與西南空域捍衛領空，另外1/2是演訓。