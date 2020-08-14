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時力決策委員重選　王婉諭、邱顯智表態參選

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-14 11:54:39

▲時力15日將進行決策委員重選登記，立委王婉諭（左）與邱顯智都表態參選。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.15）
▲時力15日將進行決策委員重選登記，立委王婉諭（左）與邱顯智都表態參選。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.15）
時代力量前黨主席徐永明涉收賄案，台北市議員黃郁芬、林穎孟隨後因不滿黨內放話文化逼他們退黨，日前發出退黨聲明。為了喚回時力支持者，時力11名決策委員全體無異議決議請辭。明（15）日時力將進行決策委員重選登記，立委王婉諭與邱顯智都表態參選。

王婉諭辦公室今召開「承接悲傷，迎向陽光；專責、專業、有溫度的服務：《犯罪被害人權益保障法》修法提案」記者會，邀請邱顯智、兒童權益促進協會理事長王薇君、 律師李宣毅、律師丁穩勝、律師曾威凱律師等人出席。

王婉諭指出，《犯罪被害人保護法》1998 年立法至今 22 年。雖然中間經過了幾次的修法，但內容仍侷限在補償金審核與發放的問題，更未將犯罪被害人接受服務定位為權利，明確規範被害人可從各行政單位取得協助的最低服務標準。台灣的犯罪被害人保護政策與法制，應該徹底屏除「恩給式」的思維，改以「國家責任」的高度，同理犯罪被害人與家屬在犯罪事件受到的衝擊與創傷，以「被害人權益為中心」重新架構補償金的定位、保護與支持服務的內容。因此，本次全案修正更名為《犯罪被害人權益保障法》。

邱顯智表示，這次的修法在制度上建構整體的支持網絡，明定橫向目的事業主管機關的權責事項，讓司法、警政、衛福、勞工、教育、文化、通訊傳播、外交事務等不同部門共同協力，結合中央、地方政府機關與民間資源，推動具整合性、計畫性的保護與支持服務。同時，為了有效達成跨部會之間的溝通協調，落實國家級的犯罪被害人保護政策，本次修法明定行政院應定期召開跨部會協調聯繫會議，敦促各部會在犯罪被害人權益保障業務上的推動、支援與協調。

王薇君呼籲媒體不要給受害者標籤化，她舉例電視劇《我們與惡的距離》有一幕是被害家屬拿糞去潑加害人的辯護律師，被害人看到親人慘死，難免會有情緒，在台灣潑糞這種事其實從來沒發生過，但是電視劇卻把被害人家屬貼標籤，讓她看不下去這齣戲，她呼籲每個人都應該謹慎，不該貼標籤。

會後媒體問時力決策委員重選明日將開始登記，王婉諭與邱顯智對參選的態度。王婉諭表示，時力要做好更全面的整合，在組織化有不夠完整之處，會在決策委員會選舉表達政見；邱顯智表示，財務方面儘快建立完善的制度，紀律委員會能有規範的密度，應該設立紀律委員會主委，能在遇到狀況時出來說明。

 

關鍵字

王婉諭 徐永明 決策委員 邱顯智 我們與惡的距離 時代力量

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