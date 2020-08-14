實戰經驗豐富　蕭美琴證實：向美洽談購買岸置型魚叉飛彈

名稱源自捕鯨船獵殺鯨魚
冷戰初期，由於蘇聯缺乏航艦，因此只能透過潛艦浮出水面，在海面上發射SS-N-3飛彈攻擊美軍船艦。為了搶在蘇後潛艦發射飛彈前攻擊，美國海軍開始尋求一款能夠獵殺蘇聯潛艦的反艦飛彈。這種攻擊型態類似捕鯨船以魚叉攻擊浮在水上的鯨魚，因此計畫代號就稱為「魚叉」（Harpoon）。美國海軍當時要求魚叉飛彈的射程要有25公里（約40英里）。
1967年以阿六日戰爭中，以色列驅逐艦愛拉特號(INS Eilat)遭到埃及飛彈快艇發射俄製SS-N-2反艦飛彈所擊沈，這是人類戰史上首筆艦飛彈戰功，美國海軍進一步重視反艦飛彈的發展，1971年由麥克唐納道格拉斯公司得標（麥道1998年被波音合併）。在1972年10月20日，一架美國P-3C海上巡邏機發射一枚AGM-84空射魚叉飛彈擊中靶艦，成為魚叉飛彈首次成功的實彈試射。
魚叉飛彈已生產超過8000枚，成為西方世界最暢銷的反艦飛彈之一，將近30個國家採用。魚叉飛彈可從多個平台發射，包括RGM-84艦射型、陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型。魚叉飛彈最高飛行速度為0.85馬赫，依據發射平台不同，最大射程可達90~310公里。魚叉飛彈仍在生產中，經波音不斷改良，魚叉Block2具備岸攻與陸攻能力。
實戰經驗豐富
由於美國海軍擁有強大海軍航空戰力優勢，因此與蘇聯強調反艦飛彈能夠憑藉一己之力擊沉敵軍船艦不同，美軍戰術是利用1~2枚魚叉飛彈攻擊敵艦，再派戰機將敵艦確認擊沉。
從1980年代開始，魚叉飛彈在兩伊戰爭、美國與利比亞衝突中累積豐富實戰經驗。1980年11月，伊朗以先前購自美國的RGM-84A魚叉反艦飛彈，擊沈伊拉克海軍1350噸級兩棲支援艦。1986年，美國海軍用魚叉飛彈與艦砲搭配，在錫德拉灣擊沉2艘利比亞巡邏艇。
美國與伊朗曾是盟邦，但是1979年伊朗宗教革命後反目成仇，1988年由於伊朗片面宣布對波斯灣的各國油輪展開無限制攻擊，美國海軍開始介入波斯灣兩伊戰爭，交戰時美國與伊朗均曾發射魚叉飛彈攻擊對方。不過，兩軍發射的魚叉飛彈都未立下戰功。
300億買岸置魚叉飛彈
據了解，為了將濱海作戰範圍向海峽中線延伸、嚇阻共軍船艦犯台，軍方規劃購買10多套「岸置機動型魚叉攻陸飛彈系統」與「目標獲得相關配套系統」，預算額度將超過3百億台幣，返台後部署於海軍海鋒大隊操作。
目前國軍多款武器載台都能發射魚叉飛彈，包括F-16戰機能發射空射型魚叉飛彈；海軍濟陽級、派里級銘傳與逢甲軍艦能發射艦射型魚叉飛彈；海軍劍龍級潛艦能發射潛射型魚叉飛彈。如果國軍確定向美軍購岸置型魚叉飛彈，將成為全球第一個全系列魚叉飛彈都買的國家。’
另一方面，海軍也考慮購入MH-60R海鷹（Sea Hawk）多用途反潛直升機，總金額約350億元，如果海軍確定購買岸置型魚叉飛彈，恐會排擠MH-60R直升機採購，簽約採購MH-60R的時程將延後數年。