闖李登輝追思會場潑漆者　就是曾掌摑鄭麗君的女藝人

下午大約一點半左右，一名女子假追思之名，闖入台北賓館的李登輝追思會場，在現場大鬧，破壞擺設物品，甚至將裝有紅色油漆的氣球砸向李登輝的肖像，一旁的員警隨即將她逮捕，並在其包包內搜到其他裝有油漆的氣球。
目前台北市中正一警分局正在偵訊該嫌犯，不排除依文化資產保存法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，但仍需與相關單位討論後，才能確定罪嫌。
據了解，該名女子就是在2019年1月22日曾掌摑鄭麗君的資深藝人鄭惠中。當時，鄭麗君出席華視春節餐會，逐桌向資深演藝人員寒喧敬酒，正在彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇時，鄭惠中（原名鄭心儀）突然衝上前去，甩了鄭麗君一巴掌，隨即轉身走開。鄭麗君被打之後，表情不可置信，並沒有動怒，僅說「怎麼可以這樣？」在場眾人都很錯愕。
事後鄭惠中受訪時說，她不滿「去蔣化」，所以「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事」。
隔天鄭惠中主動前往文化部，要向鄭麗君道歉，不過鄭麗君因公務外出，兩人並未見面。由於鄭惠中涉嫌傷害、妨害公務等罪，後來台北地檢署偵查終結，檢察官認為，妨害公務犯罪嫌疑不足，處分不起訴。至於傷害、公然侮辱罪嫌，因為鄭麗君沒提起告訴，獲不起訴。
對於李登輝追思會場遭民眾潑漆，總統府發出聲明表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責。該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中。總統府希望前往台北賓館向李前總統追思的民眾朋友，能夠尊重李前總統及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李前總統致意。