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捐款勞軍破兩億　軍友社長李棟樑獲頒「三等雲麾勳章」

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-14 15:46:57

▲軍友社長李棟樑（左），獲國防部長嚴德發親頒「三等雲麾勳章」。（圖／軍聞社提供）
▲軍友社長李棟樑（左），獲國防部長嚴德發親頒「三等雲麾勳章」。（圖／軍聞社提供）
國防部長嚴德發今日頒贈軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰李理事長積極推展敬軍活動，任職六年餘達千場以上，其中自掏腰包的捐款就高達2億3000萬元，另外號召企業捐款勞軍，募得金額超過6億元，慰勉照顧國軍基層官兵，樹立敬軍愛軍典範。

贈勳典禮上午在博愛營區舉行，司儀朗讀勳績詞後，由嚴德發頒贈「三等雲麾勳章」，並致贈以部隊隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品，感謝李棟樑以「走到、握到、關懷到」的精神，慰訪三軍部隊，成為國軍官兵的最有力後盾。

嚴德發發致詞時指出，2014年7月31日高雄氣爆時，李理事長剛就任兩個月，沒有動用軍友社的經費，自行籌款慰問救災官兵，事後謙稱「出錢事小，可以用小錢來拋磚引玉感謝國軍，才是我一直放在心上的大事」，李理事長再三強調，每逢國家發生重大災難時，如果不是國軍每次勇敢站在前線，提供即時救援，民眾就無法安心生活。

嚴德發發強調，「相同的位置，給不一樣的人做，往往會有不一樣的成績與風貌，這一切都取決於用心」，李理事長六年來達成1000場次敬軍慰問，是件不容易的事，靠的是「取之社會，用之社會」的信念與對官兵無怨無悔奉獻的疼惜；李理事長從不以「鐵人行程」為苦，只怕時間不夠，因此更被媒體譽為「史上最拚、最強的理事長」。兩年後李理事長任期屆滿，無論李理事長身在何處，永遠是國軍的一份子、國軍的好朋友。

李棟樑則表示，今天獲嚴部長親頒三等雲麾勳章，不僅是他個人無上的光榮，更是代表國防部對軍友社全體工作夥伴的肯定。當年剛接任軍友社不久，高雄就發生氣爆，國軍動員搶救，因此向國防部請纓，組織企業界南下慰問救災部隊，首站就是八軍團，六年後很巧合也在同一個單位，達成慰問部隊1000場次的目標。

李棟樑感謝嚴部長及各級幹部大力協助，使軍友社能順利達成各項敬軍慰問任務，今後將持續創新服務官兵、推展敬軍慰問、急難慰問、眷屬聯繫及膳宿接待等工作，致力提升國軍的尊嚴與榮耀，永遠做國軍最堅強的後盾。

▲勞軍滿1000場，軍友社長李棟樑（左），獲國防部長嚴德發親頒「三等雲麾勳章」。（圖／軍聞社提供）
▲勞軍滿1000場，軍友社長李棟樑（左），獲國防部長嚴德發親頒「三等雲麾勳章」，並致贈以部隊隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品。（圖／軍聞社提供）
 

關鍵字

勞軍 三等雲麾勳章 軍友社 國防部 李棟樑

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