巷仔內／「神仙難救」！國民黨補選表現掉漆、基本盤失守

高雄市長補選落幕，國民黨推派李眉蓁，「敗選結果」其實跟外界預測的結果一致，當初推派李眉蓁的用意是栽培當地青年、固守國民黨基本盤。但李眉蓁的表現顯然

「還沒有準備好」，一名地方人士直轟

「當初黨中央提她的時候，大家就氣得跳腳，如果提名有公開，我們可以預防很多事情，而不是一個論文就把她打趴，從亞運搞錯、論文抄襲、跳舞唱歌，這樣根本神仙難救啦！」

▲高雄市長補選，攸關江啟臣能否在明年連任黨主席。 ( 圖 / 記者陳弘志攝 )

對李眉蓁、國民黨主席江啟臣來說，這次補選攸關未來政治生涯，但選戰內容被外界譏笑，認為他們「根本不想選」、「在擺爛」。但上了擂台，能當英雄誰願意當狗熊？就有輔選人士表示，國民黨有提出選戰策略給李眉蓁團隊，「但實際決定的是競選執行長劉子安，還有他的女兒劉家妤，但劉家妤沒有政治經驗，競選行程就排得很零散、甚至不像選舉行程，等於是外行人在排，但實際上這是要給市黨部、或有選戰經驗的人去做。」

該名輔選人士也感嘆，黨工的意見，競選團隊愛理不理，惹怒了很多地方長輩、輔選幹部，「李眉蓁是一個很願意學的人，但團隊多頭馬車的情況嚴重，市黨部有給競選團隊建議，但他們覺得回應很冷淡，幾次之後就不想熱臉貼冷屁股了。」

▲高雄市長補選，國民黨立委幫忙不遺餘力，越接近選戰關頭，就越往高雄跑。（圖／李眉蓁競選總部提供）