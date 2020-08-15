巷仔內／「神仙難救」！國民黨補選表現掉漆、基本盤失守

對李眉蓁、國民黨主席江啟臣來說，這次補選攸關未來政治生涯，但選戰內容被外界譏笑，認為他們「根本不想選」、「在擺爛」。但上了擂台，能當英雄誰願意當狗熊？就有輔選人士表示，國民黨有提出選戰策略給李眉蓁團隊，「但實際決定的是競選執行長劉子安，還有他的女兒劉家妤，但劉家妤沒有政治經驗，競選行程就排得很零散、甚至不像選舉行程，等於是外行人在排，但實際上這是要給市黨部、或有選戰經驗的人去做。」
該名輔選人士也感嘆，黨工的意見，競選團隊愛理不理，惹怒了很多地方長輩、輔選幹部，「李眉蓁是一個很願意學的人，但團隊多頭馬車的情況嚴重，市黨部有給競選團隊建議，但他們覺得回應很冷淡，幾次之後就不想熱臉貼冷屁股了。」
另一位助選人士則直指短短40多天的選戰，負責李眉蓁文宣、網路、政見團隊更迭多次，從一開始的在地議員借將、找民間政治公關公司、最後找來先後幫李芸樺、汪興寰(曾幫李錫錕、郭台銘操盤的團隊)，「但這個團隊和之前的合作對象都鬧得不太愉快，李眉蓁後期的海水沖馬桶、蘭姆酒政策被質疑抄襲，都是在李芸樺他們接手之後發生的。」
日前黨中央一次動員30多名立委南下輔選，在後續的輿論、視覺上都營造出國民黨團結、重兵南下的形象。但有立委私下抱怨，認為高雄幅員遼闊，有的人要到桃源、納馬夏、林園等偏鄉，卻所有人都包計程車，連各區的議員都沒有來接應，讓他們直呼「現場真的很混亂。」
「我覺得連神仙來都救不起來啦！」一名藍營地方人士直言，光是從陳其邁、李眉蓁兩人在公開行程的數量，就能看出誰在狀況內、誰還在ㄎㄧㄤ。該地方人士指出，這場選戰並韓國瑜連任失敗，而是被罷免，國民黨要從谷底爬起來已經很辛苦，「陳其邁也不是多好的人選、國民黨在高雄的基本盤也不如大家所想的差，但當韓國瑜、李眉蓁都有問題的時候，真的不能怪中間選民背棄高雄。」
高雄市長補選，本可以是國民黨為總統、罷免二連霸氣勢踩剎車的好機會，但在韓國瑜被罷免後，國民黨充斥著「收拾韓國瑜的爛攤子」的氛圍，這樣的氛圍下，最後關頭竟然還要再把韓國瑜請出來當王牌，多繞了兩個月，國民黨還是走不出國瑜黨的陰影。