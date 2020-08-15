不擔心投票率　陳其邁：高雄會雨過天晴

媒體問陳其邁會不會緊張？陳其邁笑說睡得很好，回想選舉在掃街的時間覺得很甜美，想了一些事情，一幕一幕溫習一遍，一路走來覺得自己非常的踏實，也向市民朋友學習了很多，這都要謝謝市民朋友給我很多教誨和教訓，後來就真的是累趴了，倒了就睡，今天一樣差不多五點半、六點就起床了，因為平常要很早起來菜市場掃街等，生理時鐘已經調到五點半、六點了。
至於會不會擔心投票率？陳其邁表示，「我對高雄人關心自己家鄉的事情是非常有信心，投票是民主政治裡面平常大家覺得沒什麼，其實是難能可貴的，台灣的民主化到現在，尤其隔壁的香港現在也不能投票，投票決定自己家鄉的未來，今天之後我也相信高雄未來的發展跟今天天氣一樣雨過天晴」。
媒體也問到兒子陳政通早上是否有跟爸爸說些打氣的話？陳其邁笑說，「早上好像還沒有耶，就出門投票，昨天晚上有稍微聊一下，因為他馬上要出國唸書，把握一點時間多留在家裡就聊一聊天」，陳政通則希望爸爸能多睡一點，這陣子看爸爸跑這些行程「如果是我會覺得很累」，言語間透漏出其實很心疼爸爸。
陳其邁也呼籲高雄市民，投票時間從上午8點到下午4點，希望大家趕快去投票，用投票來表達自己的意見，用選票來實踐民主，這對高雄未來的發展非常非常重要，投完票再出去玩還來得及！
陳其邁競選總幹事趙天麟在上午11點左右，也帶著一家大小一起出來投票，而這也是趙天麟最小的兒子小阿諾，第一次和他一起進入投票所投票，趙天麟說，六歲以下小孩可以帶入投票所這法律是她提案修正的，能帶孩子一起投票，他感覺很光榮；而對於今天的投票率，趙天麟坦言：「當然會有點擔心，畢竟這是補選」，但今天上午天氣很好，下午比較會有雷陣雨的情況，所以大家要趁上午風和日麗的時候，趕快出來投票。