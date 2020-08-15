美敲定售台66架F-16V　漢翔維修中心開始招商

外電報導，據美國國防部發出的新聞稿，軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得價值為10年620億美元的「不定期交貨/不定數量」（IDIQ）合約，生產援外軍售（FMS）的F-16V新戰機，初步交付訂單為90架。知情人士指出，包括66架F-16V戰機售台，這將是睽違28年後，空軍再度獲得新戰機。

空軍花費80億美金（約2500億新台幣）向美採購66架F-16V戰機，行政院會13日通過110年度中央政府總預算案，明年度國防預算3668億元，其中290億元用於F-16V採購首年款項。根據法新社報導，戰機將在南卡羅來納的格林維爾（Greenville）與德州沃斯堡（Fort Worth）生產，預計2026年12月31日完工。

空軍現有142架F-16A/B型戰機正分批升級成F-16V規格，連同新購66架F-16V（Block70）型戰機，未來我國將是亞太地區F-16戰機數量最多使用國，也是全球最大F-16V使用國，漢翔在升級F-16A/B型戰機之餘，去年12月也與洛馬簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。