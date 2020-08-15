美敲定售台66架F-16V　漢翔維修中心開始招商

空軍花費80億美金（約2500億新台幣）向美採購66架F-16V戰機，行政院會13日通過110年度中央政府總預算案，明年度國防預算3668億元，其中290億元用於F-16V採購首年款項。根據法新社報導，戰機將在南卡羅來納的格林維爾（Greenville）與德州沃斯堡（Fort Worth）生產，預計2026年12月31日完工。
空軍現有142架F-16A/B型戰機正分批升級成F-16V規格，連同新購66架F-16V（Block70）型戰機，未來我國將是亞太地區F-16戰機數量最多使用國，也是全球最大F-16V使用國，漢翔在升級F-16A/B型戰機之餘，去年12月也與洛馬簽署策略聯盟合作協議，推動成立F-16戰機的亞太維修中心。
漢翔公司於今年7月15日獲選F-16維修中心主辦廠商，在美國公吿軍售前夕，昨(14)日在漢翔航太研習園區舉辦「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，邀集國內有意願參與軍品研發、產製、維修相關業務之109家廠商與法人團體參加，讓與會者能瞭解軍品展示未來商機，以建構完整的F-16維修供應鏈，納入維修中心體系，推動國內航空各層級產業技術及產值提升。
漢翔董事長胡開宏表示，漢翔公司獲選F-16維修中心主辦廠商，為能儘早結合國內產業能量支援F-16機隊妥善，即刻著手與空軍合作籌辦招商展示說明會，這次計展出包括機體、航電及發動機三大類百餘項的產製及維修實體展示，希望針對空軍三高品項來了解產業界產製與維修現況，組成航空產業國家隊，手牽手共同來承攬，達到「能量可自主，維修在地化」的目標，除增加就業機會，並可帶動國內航太產業升級。