邀捷克參院議長赴立院演講　游錫堃：盼朝野立委都出席

游錫堃今日上午前往出席世界彰化同鄉會第9屆第2次會員代表大會，會前媒體詢問立院臨時會不召開，接下來會不會影響到紓困的預算？下禮拜是否召開朝野協商？游錫堃表示，站在國會行政的立場，臨時會需要委員提案或是總統咨請，因此會尊重這樣的程序，至於會帶來什麼樣的影響，這必須由各黨團去思考。
游錫堃指出，下周是有計畫召開朝野協商，原因是捷克參議長韋德齊伉儷以及前參議長柯加洛的夫人來台訪問。預計9月1日到訪立法院，也規劃讓韋德齊議長在議場發表演說，希望請各黨團委員盡可能出席，以表達對捷克參議長訪團一行的尊重。
游錫堃說，目前掌握的訊息捷克國會團約有90人到訪，這是非常盛大的參訪團，在中共壓力下他們願意來訪，可以說捷克非常了不起，他們雖然還是有追求民主理想和追求經濟的拉鋸，但是他們追求民主理想重於經濟利益，由這次訪問團就可以看得出來。捷克如此友善的表現，台灣應該要盡好地主責任，我希望立法院在兼顧防疫和國際禮儀下，讓訪問團賓至如歸。
韋德齊一行人將於本月30日至9月4日率團訪台，據了解，韋德齊訪問團比照先前日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台模式，不需遵照外國人入境14天集中隔離檢疫，但基於防疫安全，必須在登機前二天進行第一次採檢，確定陰性後才能登機，二採則是抵達台灣後第三天。