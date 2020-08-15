邀捷克參院議長赴立院演講　游錫堃：盼朝野立委都出席

捷克參院議長韋德齊(Milos Vystrcil)將於本月底訪台，立法院長游錫堃將邀他到立院演講，游錫堃今（15）日希望朝野立委都能出席，避免場面太難看。

游錫堃今日上午前往出席世界彰化同鄉會第9屆第2次會員代表大會，

韋德齊一行人將於本月30日至9月4日率團訪台，據了解，韋德齊訪問團比照先前日本前首相森喜朗、美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台模式，不需遵照外國人入境14天集中隔離檢疫，但基於防疫安全，必須在登機前二天進行第一次採檢，確定陰性後才能登機，二採則是抵達台灣後第三天。