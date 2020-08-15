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政治
直播／高雄市長補選 開票結果看這邊！
記者呂炯昌/台北報導
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2020-08-15 16:41:07
｜
update
2020-08-15 16:47:30
▲圖左至右為國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民眾黨提名的候選人吳益政、民進黨提名的候選人陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）
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高雄市第3屆市長補選投票於今（15）日下午4點結束投票，
選委會估投票率45%超越6月６日罷韓投票，高雄市選委會將陸續進行開票作業。
關鍵字
補選
選委會
投票
直播
高雄
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