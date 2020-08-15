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直播／大幅度落後！李眉蓁1800宣布敗選感言

記者 陳弘志、吳承翰 / 連線報導
calendar_today2020-08-15 18:00:00

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚發表敗選感言，《NOWnews 今日新聞》現場直播，與您共同關心。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁今晚發表敗選感言，《NOWnews 今日新聞》現場直播，與您共同關心。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市長補選開票結果今晚揭曉，民進黨候選人陳其邁的票數一路領先，與李眉蓁的差距明顯拉開。李眉蓁今晚發表敗選感言，《NOWnews 今日新聞》現場直播，與您共同關心。

 

關鍵字

補選 李眉蓁 高雄市長 感言 開票

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