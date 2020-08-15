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高雄市長補選失利！江啟臣：感謝李眉蓁勇敢承擔

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-15 18:34:28

▲國民黨在高雄市長補選落敗，黨主席江啟臣、候選人李眉蓁出面發表敗選感言，並對高雄市民一鞠躬。 (圖/翻攝Nownews直播畫面)
▲國民黨在高雄市長補選落敗，黨主席江啟臣、候選人李眉蓁出面發表敗選感言，並對高雄市民一鞠躬。 (圖/翻攝Nownews直播畫面)
高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以70%得票率、拿下67萬票，擊敗僅得24萬多票的國民黨李眉蓁和3萬多票的民眾黨吳益政。國民黨主席江啟臣晚間發表感言指出，國民黨要立刻起身前進，沒有失敗就拒絕改革的空間，也感謝李眉蓁的勇敢承擔。

江啟臣表示，高雄市民再一次做出他們的選擇。國民黨除了尊重高雄市民選擇外，也期望陳其邁先生記得高雄市民對於陳市長的期待與付託，認真實現對於高雄市民的政見！

江啟臣說，失敗可以有很多理由，很多因素，更重要的是，我們要在失敗中找到成長的養分，我們要從挫敗中尋求新的定位與立足點。國民黨是從錯誤中學習的政黨，更是不畏艱險，在打擊中茁壯的政黨。今天的投票結果，不是高雄市民對於國民黨的否定，而是高雄市民對國民黨的鞭策。我們要記得鞭策時的痛楚，才能更堅定改革的決心！

江啟臣表示，國民黨沒有跌倒了，就坐在地上哭鬧的傳統！我們要立刻起身前進！國民黨沒有失敗了，就拒絕改革的空間！我們要堅持改革的路線！從六月六日的喪志悲痛到最後化悲痛為力量，我要感謝所有的人，謝謝各位在黨陷入困境時都能伸出雙手，放下恩怨情緒，轉為正能量。讓我們在7月31日，承載許崑源議長的志業，守住高雄市議會議長，繼續堅守議會多數黨守護市民的承諾。

江啟臣指出，面對市長補選這場硬仗，我們更看到了國民黨各個世代各司其職，各自在選戰中發揮所長。尤其提名眉蓁的初心，就是期盼讓年輕世代知道自己責任所在，不是在乎眼前得失，而是要學習勇敢站出來承擔。這樣的奮戰態度，正是國民黨所需要的，也是國民黨將持續前進的方向。今天過後，國民黨將重新站穩腳步，扮演稱職的在野黨角色，強力監督市政，持續培育人才。

江啟臣謝謝李眉蓁的勇敢承擔、謝謝所有參與這次補選夥伴們的辛勞。「難過今晚就好，明天繼續捲起袖子，迎向更多挑戰。」國民黨不怕失敗，我們更勇於反省，今天的挫折，是2022國民黨在高雄再起的養分！有人說，這次失敗，民進黨將在高雄再度長期執政。我們會用決心和打不倒的勇氣，擊破這樣的説法。江啟臣最後強調，國民黨會用行動贏回高雄市民的支持，2022贏回高雄！

關鍵字

陳其邁 補選 江啟臣 李眉蓁 高雄

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