高雄市長補選失利！江啟臣：感謝李眉蓁勇敢承擔

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以70%得票率、拿下67萬票，擊敗僅得24萬多票的國民黨李眉蓁和3萬多票的民眾黨吳益政。國民黨主席江啟臣晚間發表感言指出，國民黨要立刻起身前進，

李眉蓁的勇敢承擔。