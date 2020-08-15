江啟臣333、黃昭順31防線都失守　藍軍高雄大挫敗

高雄市長補選結果出爐，民進黨陳其邁獲得671,804張的選票，王子復仇兩年不晚，第二次參選終於當選高雄市長，投票率對藍綠來說都很重要，尤其這場選戰對民進黨來說除了有不能輸的壓力，更要贏的漂亮，才會在朝小野大的議會，話說得大聲。
在2018年的高雄市長選舉，在7成3的投票率下，國民黨前高雄市長韓國瑜拿到89萬票，民進黨陳其邁拿到74萬多的選票，韓國瑜在2018年九合一大選翻轉藍綠版圖，以89萬票當選高雄市長；然而到了2020年的總統大選，在7成4的投票率下，高雄地區國民黨韓國瑜僅拿下61萬票，反而是民進黨蔡英文拿到109萬的歷史高票。
但在2020年6月6日，在4成2的投票率下，韓國瑜就以接近94萬張的選票遭到罷免，韓國瑜成為台灣地方自治史上首位遭到罷免的直轄市長，選前預估投票率應該在5成上下，但最終投票率只落在4成1，仍不到罷韓4成2的投票率。
據高雄市選委會資料，2020年高雄市第三屆市長補選選舉人人數為2,301,597人，罷韓兩個月後的市長補選，罷韓餘溫未退，這時前韓市府團隊站出來相挺李眉蓁，但也激出在罷韓活動後，就未合體公開露面罷韓四君子的抗議，當韓國瑜在臉書發文確定將到李眉蓁的選前之夜站台後，甚至說起他的鵝蛋助孕秘方，這場全台首次的直轄市長補選似乎就開始「歪樓」。
網路上諸如「為了不被笑6月6日白做工」的類似發文也引起許多人轉傳，在今年6月6日參與罷韓的年輕人們，再度拿出罷韓黃絲帶要返鄉投票，連陳其邁都說還以為是6月6日要投罷免票的氛圍；台灣基進也痛批這場選舉儼然就是罷免延長賽，基進黨立委陳柏惟更喊出：「追劇最後一集不看是怎樣！」積極催票，希望衝高投票率。
在韓國瑜重視的三山選區中，據中選會資料顯示，2018年九合一選舉，韓國瑜在鳳山拿到11.8萬票、岡山3.2萬票、旗山1.2萬票；但6月6日罷韓投票，同意票在鳳山拿到11.7萬票、岡山3.2萬票、旗山1.1萬票，此消彼漲的態勢都因「韓國瑜」，8月14日李眉蓁選前之夜，韓國瑜睽違兩個月再出山，「鵝蛋秘方」卻沒救到李眉蓁。
李眉蓁此次在高雄三山，鳳山區只獲得33561票、岡山區9327票、旗山區3359票；藍營在高雄市得票率三成基本盤的「江啟臣防線」已失守；地方人士先前預估，國民黨以2010年的高雄市長選舉，黃昭順在陳菊與楊秋興夾殺下，拿下的31萬選票的最後防線，也宣告失守，此次高雄市長補選成為國民黨最慘烈的一役。
民眾黨首次揮軍南下，參與高雄市長補選，在此次大選雖以2020在高雄拿下8.51%的政黨支持票為基本盤，但此次民眾黨吳益政最終只拿下4%，雖訴求打破藍綠，但仍在兩黨夾殺下被邊緣化，民眾黨在高雄的下一步該怎麼走，民眾都在等著看。