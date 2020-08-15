吳益政敗選　有感台灣分裂像是「不同國家的人」

吳益政表示，他是在下午五點十五分左右打給民進黨候選人陳其邁，恭喜他勝選，未來高雄就請他承擔。吳益政說，高雄這擔子其實不好擔，除了有財政負債的問題，也有經濟尚未復甦低薪問題，以及環境的空汙問題；如果陳其邁未來有需要協助的地方，大家都是高雄人，他願意分擔不同角色的協助。
對於這次開票結果不理想，吳益政說，這場選戰一開始就知道不好打，因為壟罩在「順時中」和「罷韓的氣氛尚未消退」下，早知不好選，但是因為不捨高雄，也擔心藍綠對決，許多市政問題無法被凸顯，決定站出來競選，希望一起解決。
他知道很多民眾對政治感到失望，但他出來競選與選民接觸後，不少市民發現還可以跟政治人物談政治與期許，他也同樣感動，「對於開票結果我不意外，因為這是很短時間的補選，兩個月要打選戰，是很大挑戰」、「如果要贏第二名，必須要先領先很多，才會拉大差距，否則票數就會低，我沒有意外。如果競選時間能多一個月，我就有機會進入第二名，但因為時間真的太短，希望支持者不要失望」。
吳益政特地感謝許多高雄的年輕人，表示他們有熱情，但他也提醒，「不同溫層」要多溝通，不要像是「不同國家的人」，強權是中國、美國、日本才對，吳益政說，他有感覺台灣內部像是「一個分裂的國家、分裂的社會」。