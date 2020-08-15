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巷仔內／陳其邁奪回高雄　民進黨樂觀進攻2022大選

文／鄭宏斌
calendar_today2020-08-15 18:41:54update2020-08-15 18:53:28

▲陳其邁（右二）以壓倒性勝利當選高雄市長，民進黨奪回高雄，樂觀進攻2022大選。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲陳其邁（右二）以壓倒性勝利當選高雄市長，民進黨奪回高雄，樂觀進攻2022大選。（圖／記者鄭婷襄攝）
眾所矚目的高雄市長補選結果出爐，毫無意外地，二度叩關市長寶座的民進黨候選人陳其邁，以7成得票率、拿下67萬票，擊敗僅得24萬多票的國民黨李眉蓁和3萬多票的民眾黨吳益政，一圓市長夢。回顧這2年來高雄的投票趨勢，可發現民進黨已穩住原本失守的高雄版圖，可望樂觀進攻2022年地方大選，綠營有如吃了一顆定心丸。

李眉蓁這次得票率僅25.9%，已低於國民黨設下的低標「楊秋興防線」30.89%，藍營的基本盤不保，這對國民黨來說，絕對是個嚴重警訊。

回顧2018年底那場高雄市長選舉，戰況激烈。過去高雄一向被視為民進黨的鐵票區，但是短時間內暴紅的韓國瑜勢如破竹，原本輕敵的民進黨來不及防守，最後韓國瑜拿下89萬票勝選，擊敗僅獲74萬票的陳其邁。

當時國民黨各縣市選情在「韓流」的帶動之下急速升溫，民進黨則是兵敗如山倒，跌入谷底的民進黨本來以為難以迅速恢復元氣，不過，在香港反送中事件的推波助瀾之下，加上蔡英文轉型為「辣台妹」，僅僅一年時間，民進黨浴火重生，贏得2020年的總統、立委大選。

今年初的總統大選，蔡英文總得票數為817萬票，創下歷史紀錄，奠定民進黨執政的地位。細究該次選舉在高雄的投開票狀況，蔡英文得票數為109萬7621票、得票率為62.23%，而韓國瑜得票數為61萬0896票、得票率僅34.63%。

比較之下發現，在投票率差不多的情況下（2018年73.54%、2020年77.44%），一年過後，韓國瑜在高雄的得票數狂掉27萬票，而蔡英文比陳其邁還多拿35萬票。國民黨衰落、民進黨回升，這可以視為高雄選民的「報復性投票」，對於韓國瑜遭到罷免，是一大警訊。

後來罷韓案通過連署，6月6日舉行高雄投票，在民進黨強力動員、而韓陣營消極應對之下，仍然催出42.14%的投票率，不同意票僅2萬5051票，而同意票高達93萬9090票，還超過韓國瑜2018的得票數89票，這顯示高雄市民罷韓的決心，已經超過當初讓韓當上市長的意願了。

今天陳其邁拿下67萬票，大勝李眉蓁和吳益政，正式入主高雄市政府。對於2022年地方大選來說，這次高雄市長補選是一次重要的前哨戰，這代表民進黨已經穩住南高屏勢力，重振旗鼓，準備往北推進、收復版圖。而對國民黨來說，韓流退燒、現又缺乏共主，2年後的選舉要怎麼打？恐怕是場硬仗。

關鍵字

陳其邁 民進黨 補選 李眉蓁 高雄

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